Notícias Diretoria da OAB no Rio Grande do Sul é empossada

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lamachia salientou que, em sua gestão, haverá uma grande defesa das prerrogativas da advocacia. Foto: Divulgação/OAB Lamachia salientou que, em sua gestão, haverá uma grande defesa das prerrogativas da advocacia. (Foto: Divulgação/OAB) Foto: Divulgação/OAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A diretoria da OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul) para o triênio 2022-2024, liderada pelo presidente Leonardo Lamachia, foi empossada oficialmente na noite de quarta-feira (16) no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Além da presidência de Lamachia, também foram empossados a vice-presidente, Neusa Bastos; o secretário-geral, Gustavo Juchem; a secretária-geral adjunta, Karina Contiero Silveira; e o tesoureiro, Jorge Luiz Dias Fara. Embora a posse solene tenha ocorrido na quarta-feira, a atual diretoria trabalha desde o dia 1º de janeiro.

Na cerimônia também tomaram posse os integrantes do conselho estadual da OAB-RS para igual período de 2022-2024, bem como os conselheiros federais do Rio Grande do Sul e os integrantes da Caixa de Assistência dos Advogados.

No início de sua manifestação, Leonardo Lamachia reforçou o legado de ex-presidentes da OAB-RS e o trabalho realizado em gestões anteriores. Ao mesmo tempo, ele voltou no tempo quando, há 15 anos, no mesmo Teatro Dante Barone, Claudio Lamachia era empossado presidente para sua primeira gestão. “Foi a partir deste momento que teve início uma revolução na advocacia gaúcha e brasileira. Do Rio Grande do Sul nasceram grandes conquistas para toda a advocacia”, frisou.

Lamachia salientou que, em sua gestão, haverá uma grande defesa das prerrogativas da advocacia. “Quem atenta contra a independência e a liberdade de trabalho do advogado, atenta contra o próprio Estado Democrático de Direito. É fundamental o respeito das autoridades às normas constitucionais”, completou. A chapa liderada por Lamachia foi eleita com 70% dos votos em novembro de 2021, com a indicação de quase 30 mil advogados e advogadas.

Ele reforçou que a OAB-RS seguirá sendo imparcial, isenta e plural. Haverá a defesa dos Direitos Humanos e a intransigente defesa da liberdade de imprensa. “A advocacia gaúcha é qualificada, combativa e respeitada em todo o país, assim como a Ordem do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

Em relação ao Poder Judiciário, Lamachia enfatizou que será estabelecido um diálogo franco, permanente, altivo, transparente, equilibrado e respeitoso. “Vamos sempre na busca da construção de soluções”, garantiu. Ao mesmo tempo, disse que a OAB-RS não aceitará redução no horário do atendimento para a prestação jurisdicional.

“Precisamos da ampliação do horário de atendimento, e não uma redução. Se há estoque de decisões judiciais e audiências, não é lógico, crível e razoável que haja redução no horário de atendimento”, afirmou.

O vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, representando o governador Eduardo Leite, esteve presencialmente no Teatro Dante Barone e reconheceu a relevância da OAB-RS. “A OAB é de suprema importância na República brasileira. E no Rio Grande do Sul não é diferente. Desejo ao presidente Lamachia sucesso na condução dessa nobre missão”, destacou.

Confira a nominata de todos os empossados

Diretoria OAB-RS

Leonardo Lamachia (presidente); Neusa Bastos (vice-presidente); Gustavo Juchem (secretário-geral); Karina Contiero (secretária-geral adjunta) e Jorge Fara (tesoureiro).

Diretoria da CAA-RS

Pedro Zanette Alfonsin (presidente); Paula Grill Silva Pereira (vice-presidente); Morgana Bordignon (secretária-geral); Alessandra Glufke (secretária-geral adjunta) e Matheus Ayres Torres (tesoureiro).

Conselheiros federais

Ricardo Ferreira Breier, Rafael Braude Canterji, Greice Fonseca Stocker, Renato da Costa Figueira, Rosângela Maria Herzer dos Santos, Mariana Melara Reis.

Conselheiros seccionais

Airton Ruschel, Ana Lúcia Kaercher Piccoli, Ana Lucia Santos da Motta, Ana Maria Brongar de Castro, Antonio Cesar Peres da Silva, Aristides de Pietro Neto, Armando Moutinho Perin, Arodi de Lima Gomes, Artur da Fonseca Alvim, Augusto Solano Lopes Costa, Carlos Horacio Bonamigo Filho, Cesar Souza, Claridê Chitolina Taffarel, Claudia Lima Marques, Claudia Sobreiro de Oliveira, Cristian do Carmo Rios, Daniel Junior de Melo Barreto, Darci Guimarães Ribeiro, Delma Silveira Ibias, Domingos Henrique Baldini Martin, Dorival Sebastiao Ipe da Silva, Eduardo Ferreira Bandeira de Mello, Eduardo Kucker Zaffari, Eduardo Lemos Barbosa, Fabio Scherer de Moura, Filipe Pereira Mallmann, Gabriel Lopes Moreira, Gerson Fischmann, Graziela Cardoso Vanin, Joao Ulisses Bica Machado Filho, Jorge Luis Terra da Silva, Josana Rosolen Rivoli, Karla Regina Meura da Silva, Lea Denise Presser Potrick, Leda Regina Moraes Roberto, Liane Bestetti, Luciana Rodrigues da Silva Martinez Buttelli, Luiz Augusto Goncalves de Goncalves, Luiz Felipe Mallmann de Magalhaes, Luiz Henrique Neves Pires, Marçal dos Santos Diogo, Márcia Schwantes, Marco Antonio Birnfeld, Maria Aparecida Bergamo Finger, Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, Maria de Fatima Zachia Paludo, Maria Ercilia Hostyn Gralha, Maria Helena Camargo Dornelles, Maria Isabel Pereira da Costa, Maricel Pereira de Lima, Marília Longo do Nascimento, Nara Terezinha Piccinini da Silva, Péricles Lamartine Palma da Costa, Regina Adylles Endler Guimarães, Regina Pereira Soares, Ricardo Borges Ranzolin, Roberta Schaun da Silva, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Roselaine dos Santos Esmério Chiavenato, Rosemari Hofmeister, Silvio Corrêa da Silva, Sulamita Terezinha Santos Cabral, Tania Regina Maciel Antunes, Teresa Cristina Fernandes Moesch, Tiago Beck Kidricki, Aleksei Sosa Rebelo, Andrea da Costa Campos, Antonio Carmelo Zanette, Arícia Carolina Rosa dos Santos, Bianca Calçada Pontes, Bruna Razerra, Carlos Luiz Sioda Kremer, Carmelina Ida Mazzardo, Caroline Albuquerque Cabrera, Claudio Garighan da Silva Junior, Cristiane Eveline Ferreira da Silva, Daiane Ianzer Lucas, Denilson Jose da Silva Prestes, Ditmar Adalberto Strahl, Edmilso Michelon, Eliane Chalmes Magalhães, Eliete Costa de Souza da Silva, Elizara Nunes, Fabiana Bica Machado, Fabiana Lang Santos Cardoso, Fabiane da Rosa Cavalcanti, Fabiane Xavier Pereira, Filipe Ribeiro Santos, Franchesca Rodrigues de Souza, Giovani Quadros Andrighi, Gustavo Adolfo Victorino Grehs, Isabel Danieli Nardon Siciliana, Ivam Roque Sa Brocca, Ivan Pareta de Oliveira Júnior, Janaína Magali Cordeiro da Silva, Jarbas Iran Ernandes de Brito, Jeferson Rodrigues, João Herminio Marques de Carvalho e Silva, Jorge Marquesan Junior, Jose Fernando Lutz Coelho, Josias dos Santos, Juliana Maria Ferreira de Noronha, Kalin Cogo Rodrigues, Laura Xavier da Costa Brewster, Leandro da Cruz Soares, Leandro Pogorzelski, Leonardo Ferreira Mello Vaz, Leticia da Rosa dos Santos, Leticia Marques Padilha, Libia Suzana Garcia da Silva, Luciana Pereira da Costa, Luciano Benetti Correa da Silva, Luciano Hillebrand Feldmann, Luis Eduardo de La Rosa D’Avila, Luiz Gustavo Heiss Schiessl, Magda de Araujo Prates, Marcelo Godinho Marinho, Marcos Eduardo Faes Eberhardt, Maria Regina Wingert Abel, Mateus da Silva Rosa Pereira, Michelle da Silva Guardati Vieira, Patrícia da Silveira Oliveira, Raimar Rodrigues Machado, Renan Adaime Duarte, Renata Gabert De Souza, Renata Santos da Silva, Rochele Oliveira Silva, Rodrigo Tönniges Puggina, Rogério Vargas dos Santos, Rosana Matos Ferrer, Silvia Odete Medeiros Biasi, Tito Claudio Moura Moreira, Vanessa Gonçalves Silveira, Vicente Touguinha Antonacci e Vilnei Pinheiro Sessim.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias