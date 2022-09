Futebol Dirigente do PSG revela bastidores da situação de Neymar

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Craque brasileiro voltou a encantar com seu bom futebol. (Foto: PSG/Divulgação)

Luis Campos, diretor esportivo do Paris Saint-Germain (PSG), revelou os bastidores da situação de Neymar na última janela de transferências. Em entrevista à “RMC”, o português afirmou que o brasileiro nunca esteve na rampa de saída e elogiou o camisa 10.

“Eu até ouvi que Kylian exigiu que a gente tirasse Neymar. Estamos contando com os três. No ano passado, Kylian foi o melhor jogador do mundo. Messi estava se adaptando, Neymar se machucou e Kylian segurou o time. Mas Neymar é um jogador muito bom, não há dúvidas disso. Tudo o que eu já ouvi falar dele, devo ter ouvido mal, pois ele sempre chega na hora. O vejo envolvido no projeto do clube.”

Após a renovação de contrato de Mbappé, a imprensa francesa especulava uma possível saída de Neymar do PSG. O atleta chegou a ser cogitado com mais força no Chelsea, mas desde a chegada de Christophe Galtier e Luis Campos, os rumores diminuíram.

Na atual temporada, o camisa 10 da Seleção Brasileira vem sendo uma das peças mais importantes do Paris Saint-Germain. Em 10 partidas, o atacante marcou 11 gols e já contribuiu com sete assistências.

Até agora, Galtier é só elogios a Neymar. Questionado sobre o trabalho defensivo do trio de ataque que tem o brasileiro, Messi e Mbappé, o técnico do PSG disse que o camisa 10 é quem atua melhor em todos os setores do campo.

“Todos eles têm uma experiência de altíssimo nível, mesmo que Kylian seja mais jovem, todos têm essa capacidade de tomar decisões em campo durante a partida. Muitas vezes, claro, peço aos três um esforço e logo percebemos que Ney pode ser aquele com a melhor recomposição defensiva. Que ele tem essa habilidade e esse desejo às vezes de estar em um ambiente de três vias”, analisou.

Ele citou diferentes características dos três jogadores no trabalho defensivo do PSG. Mas enalteceu que Neymar é quem traz o maior equilíbrio entre eles.

“Kylian ainda mantém muita pressão na defesa adversária. Quando você é um defensor e tem Kylian à espreita, isso é um grande ponto de marcação. Quanto ao Leo, tem um registo totalmente diferente, continua muito bem colocado. Quando estamos em dificuldade e lhe damos a bola, ele raramente perde e lança um ataque muito rapidamente.”

“Mas obviamente o Ney é quem dá o melhor equilíbrio porque tem essas características”, reforçou.

