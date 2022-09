Futebol Técnico do PSG diz que Neymar “é quem dá melhor equilíbrio” de trio do ataque

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Em 10 partidas na temporada, o atacante marcou 11 gols e já contribuiu com sete assistências. (Foto: Reprodução/Twitter)

Até agora, Christophe Galtier é só elogios a Neymar. Questionado sobre o trabalho defensivo do trio de ataque que tem o brasileiro, Messi e Mbappé, o técnico do PSG disse que o camisa 10 é quem atua melhor em todos os setores do campo.

“Todos eles têm uma experiência de altíssimo nível, mesmo que Kylian seja mais jovem, todos têm essa capacidade de tomar decisões em campo durante a partida. Muitas vezes, claro, peço aos três um esforço e logo percebemos que Ney pode ser aquele com a melhor recomposição defensiva. Que ele tem essa habilidade e esse desejo às vezes de estar em um ambiente de três vias”, analisou Galtier.

Galtier citou diferentes características dos três jogadores no trabalho defensivo do PSG. Mas enalteceu que Neymar é quem traz o maior equilíbrio entre eles.

“Kylian ainda mantém muita pressão na defesa adversária. Quando você é um defensor e tem Kylian à espreita, isso é um grande ponto de marcação. Quanto ao Leo, tem um registo totalmente diferente, continua muito bem colocado. Quando estamos em dificuldade e lhe damos a bola, ele raramente perde e lança um ataque muito rapidamente.”

“Mas obviamente o Ney é quem dá o melhor equilíbrio porque tem essas características”, reforçou.

A defesa foi uma das fragilidades do PSG na temporada passada, após a chegada de Messi. A ausência do trio de ataque na marcação foi criticada nas principais derrotas do time em 2021/22, especialmente na queda da Champions para o Real Madrid.

Na atual temporada, o Paris sofreu seis gols em 10 partidas e em cinco delas saiu sem ser vazado. O PSG faz clássico com o Lyon neste domingo (18), às 15h45 (de Brasília-DF), fora de casa.

Difícil adaptação

Neymar revelou que Messi sofreu para se adaptar ao futebol francês, por isso seu nível na temporada passada não foi o que todos os fãs de futebol esperavam.

“Conheço o Leo [Messi] há muito tempo e é difícil uma mudança assim. Ele estava há muitos anos no Barcelona e agora mudou tudo para a sua família também”, iniciou o brasileiro em entrevista à DAZN.

“A verdade é que é um pouco difícil, mas acredito que agora ele está melhor, está mais em casa. O que eu quero é que ele aproveite, que aproveitemos juntos, porque sabemos que temos muitas coisas pela frente, coisas difíceis, mas certeza que podemos”, acrescentou.

Messi encerrou 2021/22 com 34 jogos disputados, 11 gols marcados e 14 assistências. Em 2022/23, em apenas 10 jogos oficiais, ele já anotou 5 gols e distribuiu 8 assistências – se manter essa média seus números serão muito melhores no final da temporada.

