Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Após o primeiro gol do Real, Rodrygo e Vini Jr. sambaram diante dos torcedores. (Foto: Real Madrid/Divulgação)

Rodrygo dançou. Vinicius Junior dançou. E o Real Madrid venceu. A dupla brasileira brilhou após uma semana marcada de ataques contra o ex-atacante do Flamengo, e o time merengue bateu, nesse domingo (18), o Atlético por 2 a 1, em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real segue com 100% de aproveitamento e é líder da liga, com 18 pontos em seis jogos. O lado triste da partida aconteceu antes do apito final, quando centenas de torcedores do Atlético entoaram cânticos racistas contra Vini Jr.

O Atlético é o 7º colocado, com 10 pontos. A próxima rodada é após a Data Fifa, no início de outubro: o Real recebe o Osasuna, e o Atlético visita o Sevilla.

O Real Madrid entrou em campo sob muitas vaias e clima hostil da torcida do Atlético. Os donos da casa até foram mais agressivos no começo, mas logo sofreram com a qualidade do ataque merengue. Aos 17, Tchouaméni lançou Rodrygo por cima, e o brasileiro emendou, de primeira, fazendo um lindo gol. Na comemoração, ele e Vinicius Junior dançaram diante dos torcedores.

O ritmo do clássico seguiu frenético, mas a precisão do Real foi maior. Aos 35, Modric lançou Vini na esquerda. Ele disparou, entrou na área e chutou de bico. A bola explodiu na trave e sobrou nos pés de Valverde, que mandou para dentro.

No segundo tempo, o Atlético conseguiu diminuir com um gol sem querer, aos 37. Após escanteio de Griezmann da direita, Courtois saiu mal, e Hermoso, com o ombro e de costas para a bola, desviou para dentro. Nos minutos finais, o próprio zagueiro, que havia entrado na segunda etapa, foi expulso após levar dois amarelos. E foi isso: 2 a 1 para o Real Madrid.

