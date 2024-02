Política Dirigente do PT pede que seja impugnada a filiação de Marta Suplicy ao partido

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Valter Pomar fundamentou seu pedido em declarações contrárias ao PT feitas por Marta nos últimos 8 anos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dirigente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), Valter Pomar, pediu nesse sábado (3) a impugnação da filiação da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ao partido. Pomar fundamentou seu pedido em declarações contrárias ao PT feitas por Suplicy nos últimos 8 anos.

Pomar havia se posicionado contra o retorno de Marta ao PT desde os primeiros indícios de sua reaproximação. Ela aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retornar ao partido e compor chapa com Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura da capital paulista nas eleições de 2024.

A carta divulgada nesse sábado apresenta 4 declarações de Marta depois de sua saída do partido em 2015. Pomar enfatiza que falas públicas “são fatos inquestionáveis, duros de explicar e de engolir”, entre elas, o apoio ao impeachment de Dilma Rousseff, os escândalos de corrupção envolvendo o PT e os votos no Senado a favor de políticas consideradas antipopulares.

“Reconhecemos ser bastante positivo que, depois de anos contribuindo com a direita, Marta Suplicy volte agora a contribuir com a esquerda e, inclusive, apoie a candidatura Boulos em São Paulo. Mas, para contribuir com a candidatura Boulos, inclusive como candidata à vice-prefeita, Marta não precisaria necessariamente estar filiada ao PT”, escreveu Pomar.

“Aliás, chega a ser desrespeitoso, depois de tudo o que aconteceu, sem que se faça um mínimo balanço sobre o que ocorreu desde 2015, falar em voltar ao ‘aconchego’ do Partido”, continuou.

Durante a cerimônia de filiação ao PT na sexta-feira (2), a ex-prefeita de São Paulo disse estar “emocionada” de retornar ao partido que é seu “aconchego” e sua “raiz”. No evento, estiveram presentes o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva. Ministros do governo, como Fernando Haddad (Fazenda) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) também compareceram, assim como representantes estaduais e municipais do PT.

Veja a seguir 12 ocasiões em que Marta criticou o PT ou petistas:

* 24 de abril de 2015 – disse que o “PT traiu os brasileiros” com uma “avalanche de corrupção”;

* 28 de abril de 2015 – na carta de desfiliação, declarou não ter como conviver com os “escândalos de corrupção” do partido;

* 17 de junho de 2015 – chamou Dilma de “Judas” ao falar sobre as críticas da base petista ao então ministro da Fazenda, Joaquim Levy;

* 11 de outubro de 2015 – falou que o impeachment de Dilma era “pelo Brasil”;

* 29 de janeiro de 2016 – defendeu o impeachment de Dilma: “Não é golpe”;

* 25 de abril de 2016 – ironizou Dilma ao elogiar Michel Temer (MDB): “Uma vantagem é que ele conversa”;

* 7 de maio de 2016 – voltou a defender o impeachment de Dilma e disse não ter “dor nem pena” de votar contra a petista;

* 11 de maio de 2016 – disse haver “indícios mais do que suficientes dos crimes de responsabilidade” de Dilma;

* 12 de julho de 2016 – chamou Haddad de “pior prefeito que São Paulo já teve”;

* 28 de julho de 2016 – culpou Dilma por cortes do governo federal na educação e na saúde;

* 9 de agosto de 2018 – afirmou ter feito “tudo certo” e que “faria tudo de novo” ao falar da saída do PT e do voto pelo impeachment de Dilma;

* 23 de janeiro de 2023 – anunciou apoio à reeleição de Nunes e disse que impeachment de Dilma “não foi golpe“. Dias antes, em 13 de janeiro, o site do Planalto se referiu à saída de Dilma como “golpe de 2016”. Ainda em janeiro de 2023, Lula chamou Temer de “golpista” –o ex-presidente respondeu: “O país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição”.

Marta & PT

Marta Suplicy deixou o PT em 2015, no auge da Operação Lava-Jato, depois de 33 anos filiada à sigla. Ela, que ajudou a fundar o partido, disse em sua carta de desfiliação que o PT era protagonista de um dos “maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou”.

Na época, o PT disse que recebeu a carta de desfiliação com “indignação” e afirmou que o movimento de Suplicy era fruto de sua “ambição eleitoral” e de um “personalismo desmedido”.

Depois de deixar o PT, ela continuou suas críticas ao partido: chamou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de “Judas” e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad – que esteve em seu evento de filiação de “pior prefeito que São Paulo já teve”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dirigente-do-pt-pede-impugnacao-da-filiacao-de-marta-suplicy-ao-partido/

Dirigente do PT pede que seja impugnada a filiação de Marta Suplicy ao partido

2024-02-03