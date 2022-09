Inter Dirigente fala sobre suposto interesse do Flamengo em jogador do Inter

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Alguns jornalistas noticiaram que, a pedido do técnico Dorival Junior, o Flamengo estaria buscando a contratação do atacante Pedro Henrique (foto), do Inter Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

A janela de transferência está fechada no futebol brasileiro, mas, mesmo assim, rumores envolvendo os clubes e atletas em possíveis negociações continuam. Nos últimos dias, alguns jornalistas noticiaram que, a pedido do técnico Dorival Junior, o Flamengo estaria buscando a contratação do atacante Pedro Henrique, do Internacional.

A reportagem entrou em contato com um dos dirigentes do Departamento de Futebol do Flamengo. A pedido dele, o nome não será relacionado, mas de acordo com essa pessoa a informação não procede.

“Não procede. Claro que buscaremos nos reforçar na próxima janela, como sempre fazemos, mas, até o momento, não buscamos nenhum atleta. Estamos vivendo um momento na temporada super importante, com jogos importantes a serem disputados em outubro. Tem alguém querendo se valorizar usando o nome do Flamengo. Só pode.”

Além disso, o próprio Pedro Henrique negou que tenha sido procurado pelo Flamengo.

