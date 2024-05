Grêmio Dirigentes do Grêmio recebem comitiva do The Strongest-BOL em Curitiba, antes de partida pela Libertadores

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Tradicional jantar de confraternização aconteceu na véspera do duelo Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio Tradicional jantar de confraternização aconteceu na véspera do duelo (Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio) Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio

Na noite desta terça-feira (28), às vésperas do jogo entre Grêmio e The Stronges-BOL, pela Libertadores da América, a diretoria gremista recebeu uma comitiva do time boliviano. Representantes dos dois clubes se encontraram para um jantar de confraternização no restaurante Badida Barigui, em Curitiba.

O Tricolor, representado pelo vice-presidente de Futebol, Antônio Brum, e pelo Executivo de Futebol, Luis Vagner, recebeu o Presidente do The Strongest, Ronald Crespo, o Secretário Geral, René Villegas, o responsável pelo Departamento de Futebol, Juan Revilla, o Oficial de Segurança, Fernando Negron, o Executivo de Marketing, David Maldonado, e o ex-presidente do clube, Javier Hinojosa.

Pelo Grêmio, também estiveram presentes o Executivo de Marketing, Henrique Guterres, e o Gerente do Departamento do Torcedor Gremista, Thiago Floriano. O encontro entre dirigentes dos clubes e a troca de camisas é tradicional na véspera das partidas válidas pela Libertadores.

