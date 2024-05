Grêmio Gurias Gremistas farão treinamentos na PUCRS e concentração no Park Plaza 1903, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As mudanças ocorrerão na próxima sexta-feira (31) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio As mudanças ocorrerão na próxima sexta-feira (31) (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, as Gurias Gremistas tiveram suas rotinas alteradas. A sede do Departamento Feminino do Grêmio, que fica na Ulbra, em Canoas, foi um dos locais que mais recebeu desabrigados.

Por conta disso, para retomar as atividades plenas e visando o retorno do Brasileirão Feminino, o grupo passará a realizar os treinos na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e fará a concentração no Park Plaza 1903, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A mudança ocorrerá nesta sexta-feira (31). O elenco já se apresenta para os treinamentos na PUCRS pela manhã e segue para concentração no “Hotel do Grêmio”. Lá, jogadoras e comissão técnica permanecem até a próxima semana, quando viajam para a retomada do Brasileirão após partidas suspensas ou adiadas devido à catástrofe climática enfrentada pela população gaúcha.

O primeiro duelo das Gurias Gremistas desde a suspensão dos jogos será contra o Flamengo, no dia 7 de junho, às 21h30min, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-farao-treinamentos-na-pucrs-e-concentracao-no-park-plaza-1903-em-porto-alegre/

Gurias Gremistas farão treinamentos na PUCRS e concentração no Park Plaza 1903, em Porto Alegre

2024-05-29