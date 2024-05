Grêmio Retomada Tricolor: Grêmio enfrenta o The Strongest-BOL pela Libertadores; acompanhe

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Com mais três jogos pela frente, Tricolor ainda tem chance de se classificar para a próxima fase da competição Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio Com mais três jogos pela frente, Tricolor ainda tem chance de se classificar para a próxima fase da competição (Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio) Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (29), o Grêmio entra em campo contra o The Strongest-BOL no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Libertadores da América.

Após um período sem jogos, devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Grêmio retoma o calendário de partidas.

O Grêmio está em quarto lugar no Grupo C da Libertadores, com três pontos. No entanto, com mais três jogos a serem disputados contra The Strongest-BOL, Huachipato-CHI e Estudiantes-ARG, o Tricolor ainda tem chance de se classificar para a próxima fase da competição.

Acompanhe o jogo na Rádio Grenal

