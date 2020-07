Inter Dirigentes do Inter criticam a decisão da prefeitura de Porto Alegre de vetar a realização de partidas de futebol na cidade

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O presidente colorado, Marcelo Medeiros, falou com a equipe da Rádio Grenal sobre a decisão. (Foto: Jefferson Bernardes)

Após a prefeitura de Porto Alegre vetar a realização de partidas de futebol na cidade por tempo indeterminado, impedindo que o clássico Grenal 425 aconteça, o jogo foi transferido a princípio para o estádio Centenário, em Caxias do Sul. O vice-presidente de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, e o presidente colorado, Marcelo Medeiros, falaram com a equipe da Rádio Grenal sobre esta decisão.

Esperando que o jogo acontecesse no estádio Beira Rio, o Inter se preparou para que todos os protocolos fossem seguidos, e pensou formas de amenizar a falta de torcida. Além disso, já começava a preparar a logística para a segurança sanitária no dia do jogo.

“Pra nós foi uma surpresa, porque essa decisão vem de contrário àquilo que tem sido as decisões tomadas pelos órgãos competentes e as autoridades sanitárias, que são decisões técnicas, com preocupação. Não podemos considerar que seja melhor deslocar 200 pessoas de Porto Alegre.[…] Tenho certeza que esta não é uma decisão técnica, mas sim política”, destacou Alessandro Barcellos.

O presidente Marcelo Medeiros também criticou duramente a decisão da prefeitura: “Essa decisão foi uma ingrata surpresa. Uma decisão arbitrária, incoerente, desrespeitosa e inconsequente“, iniciou Marcelo Medeiros. “É arbitrária, porque nós não fomos consultados pra mostrar os cuidados que estávamos tendo para realizar a partida na próxima quarta-feira. É desrespeitosa e desestimulante, porque um clube que investe 200 mil reais em cuidados, para fazer o jogo em sua casa, não vai pode fazer o jogo em sua casa.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter