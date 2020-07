Grêmio O Grêmio intensifica trabalhos táticos mirando a retomada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Grupo fez nova sessão direcionada no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

Na manhã deste sábado (18), o grupo de atletas do tricolor fez nova atividade no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, na sequência de preparação para a retomada do Campeonato Gaúcho. A volta será com o clássico Gre-Nal 425 da próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Após o aquecimento, o grupo de jogadores foi dividido em quatro equipes que participavam de forma simultânea dos trabalhos táticos com campo reduzido. Sob comando do técnico Renato Portaluppi e orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes, a movimentação de dois toques preconizou a intensidade e competição entre os atletas. Os trabalhos seguem neste domingo com o mesmo direcionamento para a parte técnica e tática, no turno da manhã.

Em reunião por videoconferência neste sábado (18), os presidentes dos clubes do Gauchão e a Federação Gaúcha de Futebol decidiram disputar o restante dos jogos em campo. Agora, a organização do campeonato concentra esforços para readequar a tabela às sedes possíveis: São Leopoldo, na Região Metropolitana, e Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na Serra.

Negociação

A negociação entre Grêmio e Manchester City segue evoluindo nos bastidores pela transferência do jovem Diego Rosa para a Inglaterra. Paralelamente, há outra tratativa acontecendo: entre o Tricolor e o Vitória por mais 20% dos direitos do volante, que completará 18 anos em outubro. Caso pague a quantia prevista em contrato, o clube gaúcho terá 70% do montante ofertado pelo time treinado por Pep Guardiola.

