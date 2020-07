Esporte Clubes e FGF decidem seguir com Gauchão; Grenal se mantém em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

O Estádio Centenário segue sendo o palco do Grenal da próxima semana.

Após uma reunião convocada às pressas pelo presidente da FGF (Federação Gaucha de Futebol), Luciano Hocsman, que reuniu a federação e presidentes dos clubes que disputam o Gauchão, ficou decidido que o restante do campeonato seria decidido em campo.

A reunião urgente ocorreu após as idas e vindas na definição da sede do Grenal 425, marcado para quarta-feira (22), às 21h30min. Após Porto Alegre proibir a realização da partida, a Federação decidiu mover o jogo para o Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

No entanto, pela distância, o Inter, que é o mandante do clássico, tentou levar o jogo para o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A prefeita da cidade, Fátima Daudt, não permitiu que o jogo ocorresse. Dessa forma, a realização clássico estava indefinida.

Após a reunião e a decisão de seguir com o campeonato em campo, ficou decidido que o Grenal 425 se mantém em Caxias do Sul, no Estádio Centenário.

A FGF ajusta a tabela após as mudanças em relação às sedes anteriormente definidas.

