Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Grenal previsto para o dia 22 vale pela quarta rodada da segunda fase do Gauchão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grenal previsto para o dia 22 vale pela quarta rodada da segunda fase do Gauchão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde), por meio do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus, decidiu nesta sexta-feira (17) que, diante do quadro de aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI (unidades de terapia intensiva), a realização de jogos de futebol segue restrita temporariamente, inclusive no caso da partida do Grenal marcado para o dia 22 de julho, que não irá ocorrer na Capital. A medida leva em conta o aumento da taxa de contaminação por coronavírus e seguirá tendo acompanhamento das equipes técnicas da secretaria.

Conforme a nota divulgada pela Prefeitura de Porto Alegre, apesar do acompanhamento técnico e de protocolos criados pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol), o momento da pandemia na cidade não permite a realização de eventos desse porte.

Segundo a prefeitura, a situação seguirá sendo avaliada e será mantido contato direto com a Federação Gaúcha de Futebol.

“Seguiremos avaliando a situação e manteremos contato direto com a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes com sede na capital para que todas as medidas a serem adotas sejam pensadas com base na segurança de toda a população de Porto Alegre”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior no Twitter.

Representantes do Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus já haviam se reunido com o presidente e integrantes da FGF na quarta-feira (15), para avaliar os protocolos previstos para o retorno dos jogos em Porto Alegre. Na mesma data a federação também fez reunião de alinhamento com a área de segurança do governo do Estado.

Na ocasião, aguardava-se a reunião desta sexta-feira, com expectativa pela liberação dos jogos. O aumento da taxa de ocupação dos hospitais e UTIs em Porto Alegre, porém, mudou o cenário.

Grenal indefinido

Na próxima quarta-feira (22), às 21h30min, estava prevista a realização de Grenal, dentro do Campeonato Gaúcho, válido pela quarta rodada, que agora precisará ser remarcado ou transferido para outro município, com possibilidade de ser realizado na Serra gaúcha. A definição será divulgada pela FGF possivelmente ainda nesta sexta-feira.

Autorização estadual

Suspenso desde 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus, o campeonato estadual recebeu autorização para ser retomado em 23 de julho. Os treinos com contato físico foram liberados desde segunda-feira (13), mediante aval das prefeituras. A definição ocorreu no dia 9 de julho, após novo encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente da FGF, Luciano Hocsman.

O documento elaborado pela diretoria da Federação, segundo a entidade, segue à risca as recomendações de órgãos governamentais e autoridades sanitárias. O plano reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas.

Entre os apontamentos, estão a redução do número de sedes, jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas que sucedem os confrontos.

