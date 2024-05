Notas Brasil Dirigível brasileiro é aprovado pela Anac para voos noturnos

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Uma nova atração já pode ser vista nos céus do Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a modificação de projeto que permite ao dirigível ADB-3-3, da fabricante brasileira Airship do Brasil, realizar voos noturnos. A primeira operação noturna do dirigível por quem esteve no show da cantora Madonna, no sábado, 4, no Rio de Janeiro (RJ).

2024-05-08