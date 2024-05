Notas Brasil Congresso derruba vetos e eleva valor de emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O Congresso Nacional derrubou a maior parte dos vetos do presidente Lula à Lei do Orçamento de 2024. A derrubada dos vetos aumentou o valor das emendas das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado em R$ 4,2 bilhões, passando de R$ 11 bilhões para R$ 15,2 bilhões. Foram mantidos vetos no valor de R$ 1,4 bilhão.

2024-05-09