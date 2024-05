Notas Brasil TSE aprova súmula de fraude à cota de gênero em eleições proporcionais

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nessa quinta (16), por maioria, uma nova súmula jurisprudencial para orientar as instâncias inferiores sobre o julgamento de fraudes à cota de gênero nas eleições proporcionais. A regra se aplica já para as eleições municipais deste ano, que estão marcadas para 6 outubro, com eventual segundo turno marcado para 27 de outubro.

2024-05-16