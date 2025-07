Bruno Laux Discurso pró-soberania em reação ao “tarifaço” de Trump favorece popularidade de Lula

Por Bruno Laux | 17 de julho de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Coisa nossa

Em reação às investigações anunciadas pelos EUA sobre supostas práticas “desleais” realizadas no Brasil, como o favorecimento do PIX, o governo federal lançou nesta -feira uma campanha em defesa do mecanismo. Com o slogan “O Pix é nosso, my friend”, a publicação sugere que a ferramenta tem causado “um ciúme danado” no exterior e reitera que o Brasil é um país soberano, que possui o meio de pagamento como o mais utilizado entre seus cidadãos.

Pauta popular

O governo Lula deve seguir insistindo no discurso crítico à presidência dos EUA e em defesa da soberania brasileira diante do retorno positivo que o posicionamento tem gerado para o Planalto. Na esteira da repercussão do “tarifaço” estadunidense, a aprovação do presidente subiu de 40% para 43%, segundo pesquisa Genial/Quaest desta -feira, que também aponta uma queda de 57% para 53% na desaprovação em relação à apuração anterior.

Pauta popular II

Integrantes do Planalto avaliam que a mobilização pela taxação dos mais ricos, coordenada pelo governo, também contribuiu para a melhora nos índices de popularidade presidencial. Cerca de 60% dos entrevistados pela Quaest afirmaram ser favoráveis ao aumento da taxa de Imposto de Renda para os “Super-mais-ricos”, enquanto somente 35% apresentaram contrariedade.

Plantão legislativo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou que, se necessário, o Congresso pode convocar uma sessão extraordinária durante o recesso para apreciar matérias relacionadas ao “tarifaço” dos EUA contra o Brasil. O chefe parlamentar afirma que o Legislativo está pronto para agir e que “aquilo que precisar da ação do Congresso, será feito”.

Veto presidencial

Alinhado com a rejeição popular ao projeto que amplia o número de cadeiras na Câmara de 513 para 531 vagas, o presidente Lula decidiu vetar a proposta legislativa, já aprovada pelo Congresso. Apesar da decisão presidencial, o veto sobre o texto ainda pode ser derrubado pelo Legislativo.

Promoção restrita

A Comissão de Educação da Câmara aprovou a proposta legislativa que proíbe a promoção automática de alunos do ensino fundamental e médio, exceto em casos de saúde. Se aprovada, a medida deve impedir as escolas de adotar o chamado regime de progressão continuada e a organização da educação básica em ciclos maiores do que um ano.

Situação inalterada

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Walter Braga Netto, ex-ministro do governo Bolsonaro, preso desde o final de 2024. Contrariando o argumento dos advogados, o magistrado afirma que a “situação fática” do general permanece inalterada, mantendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Auxílio-cuidador

A Câmara dos Deputados está avaliando a criação de um auxílio financeiro de até R$600 para cuidadores não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. O benefício visa garantir suporte público adequado a essa população, majoritariamente feminina, que renuncia às oportunidades profissionais e à autonomia financeira em nome do cuidado.

Discussão postergada

A Comissão de Transparência do Senado decidiu deixar para o segundo semestre a votação da proposta de fiscalização e controle que pretende investigar possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais nos Correios. Articulada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a discussão foi prorrogada após pedido de vista do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Luto paternal

Está tramitando no Senado um projeto de lei que prevê o direito ao repouso remunerado para pais que enfrentarem casos de aborto espontâneo. De autoria da senadora Dra. Eudócia (PL-AL), a matéria pretende conceder o período de duas semanas de licença remunerada, prorrogáveis por acordo individual, sem prejuízo salarial e com garantia de retorno à função exercida antes do afastamento.

Ação urgente

Durante pronunciamento desta -feira no plenário, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) tornou a defender a urgência de apoio ao setor agropecuário gaúcho frente às perdas acumuladas por estiagens e enchentes nos últimos anos. O parlamentar afirma que os produtores do RS já acumulam mais de R$150 bilhões em débitos, que exigem alternativas concretas de renegociação.

Prorrogação de débitos

O governador Eduardo Leite anunciou nesta -feira, em uma reunião-almoço da Farsul, um novo aporte de R$150 milhões do Funrigs para a prorrogação de dívidas de crédito rural contratadas junto ao Banrisul. Com o montante, o Executivo espera viabilizar a prorrogação de até R$3,04 bilhões em crédito rural, com manutenção dos juros contratuais e pagamento escalonado a partir de 2026.

Turismo no RS

A companhia aérea TAP Air Portugal formalizou nesta -feira uma parceria estratégica com a Secretaria de Turismo do RS para ampliar a promoção do Estado no exterior. A cooperação visa fortalecer a malha aérea entre Lisboa e Porto Alegre, de modo a contribuir para o crescimento do turismo internacional no território gaúcho.

Paz no Futebol

O Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos de Porto Alegre e a Federação Gaúcha de Futebol promovem nesta -feira o seminário “Paz no Futebol”, voltado ao fomento da promoção da paz nos estádios e no ambiente esportivo. O evento contará com uma rodada de debates jurídicos e práticos sobre temas relacionados a discriminações de raça, gênero e outras formas de preconceito no esporte.

Cargos criados

O Legislativo de Porto Alegre aprovou (16) o projeto da Prefeitura que cria 246 cargos efetivos de técnico em enfermagem. Segundo a justificativa, a medida visa substituir gradualmente os postos de auxiliares – que não serão mais preenchidos – por profissionais com formação técnica, assegurando a continuidade dos serviços essenciais de saúde na rede municipal.

