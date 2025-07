Esporte Discussão com Neymar leva Santos a registrar boletim contra torcedor

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Neymar se envolveu em uma discussão acalorada com um torcedor durante sua passagem pela Vila Belmiro. Foto: Raul Baretta/Santos FC. Neymar se envolveu em uma discussão acalorada com um torcedor durante sua passagem pela Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/Santos FC.) Foto: Raul Baretta/Santos FC.

O Santos Futebol Clube emitiu uma nota oficial nessa sexta-feira (25) comunicando que registrou um boletim de ocorrência contra o torcedor Alex Sander Silva. O episódio ocorreu na última quarta-feira (23), na Vila Belmiro, após a derrota santista por 2 a 1 diante do Inter, e ganhou ampla repercussão por envolver o astro Neymar.

Segundo o comunicado, o clube realizou uma apuração interna que apontou “possíveis irregularidades na aquisição do ingresso” utilizado por Alex Silva para ter acesso ao estádio.

A investigação revelou que o torcedor não é associado ao programa Sócio Rei e que entrou na Vila Belmiro utilizando documentos que não lhe pertencem — o que configura uma infração ao Estatuto do Torcedor, que exige a identificação legítima para o ingresso em eventos esportivos.

O Santos afirma que o boletim de ocorrência foi registrado como forma de proteger a integridade do processo de admissão dos torcedores nos jogos e preservar a segurança no ambiente esportivo. A diretoria considera o uso de documentos alheios uma violação grave, que deve ser tratada com rigor, sobretudo em partidas que envolvem grandes públicos e figuras de destaque.

O clube ainda declarou que seguirá acompanhando a investigação conduzida pela Polícia Civil e que novos posicionamentos serão emitidos conforme os desdobramentos do caso. Por ora, o Santos reforça seu compromisso com a lisura no acesso às dependências do estádio e a valorização da transparência no relacionamento com a torcida.

O incidente ganhou visibilidade nas redes sociais e em veículos da imprensa esportiva após vídeos mostrarem uma breve discussão entre Alex Silva e Neymar nos corredores da Vila. O camisa 10, que estava presente para prestigiar a equipe em que iniciou sua carreira, tentou intervir durante a troca de palavras entre o torcedor e membros da comissão técnica, sendo contido por funcionários e seguranças do clube.

A controvérsia levantou questões sobre a segurança de ídolos em ambientes esportivos e o controle de acesso em partidas de grande porte, reacendendo debates sobre os limites entre paixão pelo futebol e o respeito aos profissionais que fazem parte do espetáculo.

Em entrevista à ESPN, o torcedor, identificado como Alex ‘Bacaninha’, deu sua versão sobre o ocorrido. Ele lamentou que a briga o tenha colocado contra parte da torcida presente na Vila Belmiro. Também afirmou que já vinha fazendo cobranças naquele setor do estádio desde a partida contra o Flamengo, na última quarta-feira (16), em que o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Neymar aos 39 minutos do segundo tempo.

“Começou naquele jogo. Eu cobrei e falei para ele pedir empenho, cobrar do pessoal. Não sei se ficou na cabeça dele. Ontem (contra o Internacional) fiz cobranças novamente, mas dentro da norma. Não invadi o campo. Cobrei ele por ser o capitão. Ele disse, ainda durante o jogo, que iria até mim. Veio no fim do jogo, mandando calar a boca, me ofendendo. Falando que se eu fosse macho era para ir até o vestiário falar”, afirmou.

“Pedi para ele cobrar empenho, raça, garra. Não entendi por que ele ficou tão nervoso. Em todos os jogos estou lá. Eu estava com meu filho e meu sobrinho, e fomos agredidos por outros torcedores depois daquela discussão que o Neymar proporcionou. Isso que ficou chato”, seguiu.

“Eu compro ingresso no mesmo local. Eu paguei caro. Fico no mesmo setor. Não sei se ficou na mente dele, porque eu grito com vontade. Ele me ouve, porque é bem pertinho. Não sei se levou para o coração. O Neymar é meu ídolo, gosto dele, já me deu muitas alegrias. Mas nesse retorno está deixando a desejar”, completou.

Após a discussão, Alex foi xingado por alguns santistas presentes na Vila Belmiro.

“Assim que o Neymar saiu e eu desci [da parte do vidro], uma boa parte da torcida me cercou e queria me agredir. Um torcedor tentou me dar um tapa no rosto, mas deram chute na gente. Meu sobrinho acabou ficando com o olho um pouco roxo. Neymar acabou colocando a gente contra a torcida”, afirmou.

Com a derrota para o Internacional, o Santos continuou com 14 pontos no Brasileirão. O time é o 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento.

