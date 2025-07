Esporte Rodrigo de Paul é anunciado pelo Inter Miami e se junta a Messi e Suárez na liga de futebol americana

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Após títulos com a Argentina, De Paul reencontra Messi na MLS Foto: Divulgação Após títulos com a Argentina, De Paul reencontra Messi na MLS (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Inter Miami ganhou um reforço de peso para a sua equipe: na noite desta sexta-feira (25), o clube norte-americano oficializou a contratação de Rodrigo de Paul, meia argentino de 31 anos. O jogador deixa o Atlético de Madrid após quatro temporadas para embarcar em um novo capítulo na Major League Soccer (MLS), onde atuará ao lado do amigo Lionel Messi.

Rodrigo de Paul, conhecido pelo vigor físico e versatilidade, ainda era uma peça fundamental no elenco comandado por Diego Simeone. Mesmo com mercado ativo na Europa, ele optou por seguir os passos de outros argentinos que escolheram o projeto ambicioso do Inter Miami. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube vai desembolsar cerca de 15 milhões de euros — o equivalente a R$ 97 milhões — pela transferência.

O anúncio foi feito de forma enigmática nas redes sociais do Inter Miami. Primeiro, o perfil oficial publicou um vídeo com as letras “RDP” e a mensagem “O motor está ligado”, em referência ao estilo combativo e incansável de Rodrigo de Paul em campo. A confirmação do nome veio pouco depois, gerando grande repercussão entre os torcedores.

A presença de Messi tem sido decisiva

A forte amizade com Messi foi determinante para o acerto. Companheiros na seleção argentina, De Paul e Messi criaram uma relação próxima e simbiótica dentro das quatro linhas. O volante chegou a ser apelidado de “segurança” de Messi, tamanho o empenho em proteger e auxiliar o camisa 10 durante as partidas. Juntos, levantaram os troféus da Copa América (2021 e 2024) e da Copa do Mundo de 2022.

Em comunicado oficial, o Atlético de Madrid se despediu de Rodrigo de Paul com palavras de apreço e respeito. O clube destacou os quatro anos de dedicação do jogador e desejou sucesso na nova jornada nos Estados Unidos.

Durante sua passagem pela equipe espanhola, De Paul acumulou:

• 187 partidas disputadas

• 12.033 minutos em campo

• 14 gols marcados

• 26 assistências

A chegada de Rodrigo de Paul ao Inter Miami promete reforçar ainda mais o meio-campo da equipe e aproximar os fãs do futebol argentino de mais um capítulo da parceria entre ele e Messi — agora em solo americano.

