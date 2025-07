Inter Inter inaugura novo sistema de iluminação do Beira-Rio contra o Vasco

A tecnologia usada foi desenvolvida pela Silicon, empresa especializada em soluções esportivas, em parceria com o Inter e a BRIO. Foto: Leandro Monks A tecnologia usada foi desenvolvida pela Silicon, empresa especializada em soluções esportivas, em parceria com o Inter e a BRIO. (Foto: Leandro Monks) Foto: Leandro Monks

O Beira-Rio segue seu processo de modernização e acaba de finalizar mais uma fase do projeto “Beira-Rio 2.5”. Nesta sexta-feira (25), foram concluídos os trabalhos de instalação do novo sistema de iluminação, desenvolvido pelo Sport Club Inter em parceria com a BRIO e uma empresa de tecnologia. A estreia oficial da novidade acontece no domingo (27), às 18h30, durante o jogo contra o Vasco da Gama.

Com 244 refletores de LED instalados na cobertura da arena, o novo sistema foi testado em um evento especial na presença do goleiro Sergio Rochet, que aprovou a qualidade da iluminação. De acordo com o vice-presidente de Patrimônio e do Parque Gigante, Gabriel Gonçalves Nunes, os torcedores notarão a diferença já neste fim de semana, com mais novidades previstas até meados de agosto.

“Concluímos essa semana a instalação dos novos refletores. No confronto contra o Vasco, nossa torcida já perceberá a diferença da qualidade que essa tecnologia proporciona. No duelo contra o Flamengo, pela Libertadores, teremos também a estreia da automação da iluminação, com possibilidade de shows de luzes e experiências inéditas para o público”, destacou Nunes.

Além dos refletores, o estádio recebeu dois novos telões, já em funcionamento desde a partida contra o Vitória em 12 de julho. O diretor-presidente da BRIO, Paulo Pinheiro, reiterou o compromisso com a evolução contínua da casa colorada:

“Quando os novos refletores forem acesos para o jogo de domingo, o torcedor verá mais uma transformação no Beira-Rio. E as surpresas não param por aí. Em breve, mais novidades para orgulhar os colorados e embelezar Porto Alegre.”

Com o projeto “Beira-Rio 2.5” ganhando forma, o colorado reforça seu compromisso com inovação, conforto e espetáculo — dentro e fora das quatro linhas. E, para os torcedores, cada partida será mais que jogo: será show.

