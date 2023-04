Mundo Disney inicia sua segunda onda de demissões nesta semana

24 de abril de 2023

Os cortes desta semana devem ocorrer até quinta-feira (27), disse a Disney. Foto: Reprodução Os cortes desta semana devem ocorrer até quinta-feira (27), disse a Disney. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Disney está demitindo funcionários de diversas áreas da empresa nesta semana, na sua segunda e maior onda de cortes, como parte do plano anunciado anteriormente pela gigante da mídia de reduzir 7 mil funcionários da sua força de trabalho.

Esta última rodada de cortes de empregos afetará a ESPN, a divisão de entretenimento da Disney, a Disney Parks e sua divisão de experiências e produtos como parte de um plano maior de redução da força de trabalho anunciado em fevereiro pelo presidente-executivo, Bob Iger, visando economizar US$ 5,5 bilhões em custos.

A empresa havia suspendido o pagamento de dividendos durante a pandemia, mas Iger anunciou em fevereiro que espera que eles retornem.

Os cortes desta semana devem ocorrer até quinta-feira (27), disse a Disney. A última rodada de demissões ocorre após uma onda inicial no mês passado e elevará o número total de empregos perdidos na empresa para 4 mil, afirmou. As demissões, no entanto, não devem afetar os funcionários da linha de frente nos parques temáticos e resorts da Disney.

Uma terceira e última onda de demissões para atingir o total de 7 mil é esperada antes do início do verão, disse a empresa. A Disney tinha cerca de 220 mil funcionários em 1º de outubro, dos quais aproximadamente 166.000 estavam empregados nos Estados Unidos. Um corte de 7 mil empregos representa cerca de 3% de sua força de trabalho global.

“A difícil realidade de muitos colegas e amigos deixando a Disney não é algo que encaramos levianamente”, disse Iger em um memorando para a equipe no mês passado. “Em momentos difíceis, devemos sempre fazer o que for necessário para garantir que a Disney possa continuar oferecendo entretenimento excepcional para o público e convidados em todo o mundo – agora e no futuro.”

As demissões seguem o retorno de Iger à Disney em novembro, depois que o conselho da empresa demitiu Bob Chapek como seu líder.

