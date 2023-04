Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que CPI para investigar ações do MST deve ser instalada nesta semana

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











MST intensificou atuações depois da posse do presidente Lula. Foto: Divulgação MST intensificou atuações depois da posse do presidente Lula. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse, nesta segunda-feira (24), que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deve ser instalada na Casa ainda nesta semana. “Ela deve ser instalada essa semana na Câmara”, declarou Lira durante entrevista coletiva.

“Algumas CPIs podem ser instaladas na Câmara também, nós temos uma fila de quatro. Mas elas funcionarão no terreno e ambiente próprio delas. O plenário tem que voltar a funcionar, e vai funcionar com tranquilidade a partir desta semana”, continuou.

Outros pedidos de CPI à espera de serem lidos no plenário da Câmara por Lira e tocados pelos líderes partidários são referentes a inconsistências contábeis das Lojas Americanas e a manipulações de resultados de partidas de futebol devido a apostas esportivas, por exemplo.

Lira afirmou que deve fazer a leitura dos três requerimentos de criação dessas CPIs na Câmara ainda nesta semana. “Vamos trabalhar muito para que a CPI ou as CPIs que possam ser instaladas – que a Câmara tem CPIs próprias, pedidos – que elas não atrapalhem o curso das votações”, declarou Lira.

Atos extremistas

Lira ainda afirmou que vai trabalhar para que a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos criminosos de 8 de janeiro também não atrapalhe o andamento das demais pautas na Câmara.

“Nós esperamos que, se houver a instalação, que ela cumpra o papel dela, de se investigar realmente o que houve, para que a gente possa trabalhar com ela funcionando. A CPI é um instrumento, geralmente, de minorias. Se ela acontecer, que aconteça, mas nós vamos prezar pela continuidade da pauta.”

Ele disse ainda não ter conversado sobre quem será o presidente da CPMI, se do Senado ou da Câmara. “Quem for eleito pela maioria de votos pelas Casas será o presidente e este indicará o relator da Casa oposta. A partir daí, a depender de se for líder, se for instalada, é que as coisas deverão seguir o curso normal, não vou me adiantar aos fatos.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-diz-que-cpi-para-investigar-acoes-do-mst-deve-ser-instalada-nesta-semana/

Presidente da Câmara dos Deputados diz que CPI para investigar ações do MST deve ser instalada nesta semana

2023-04-24