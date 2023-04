Rio Grande do Sul Efetivo da Brigada Militar no Litoral Norte gaúcho será reforçado por 115 novos policiais

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Ampliação do contingente também, priorizará a Região Metropolitana, Vale do Sinos e Região Sul. (Foto: Pedro Morch/BM)

Em breve, 115 novos integrantes ampliarão o efetivo da Brigada Militar nos municípios do Litoral Norte gaúcho. A informação é do comandante-geral da corporação, coronel Cláudio dos Santos Feoli, em conversa com o deputado estadual Luciano Silveira (MDB). “Trata-se de uma força-tarefa que não implementávamos há mais de 20 anos”, ressaltou o oficial.

O reforço de contingente deve priorizar outras três áreas do mapa do Rio Grande do Sul, com base em estatísticas que apontam índices mais elevados de criminalidade: Região Metropolitana, Vale do Sinos e Zona Sul.

“A Secretaria de Segurança Pública procurou privilegiar as regiões onde o crime esteja em ascensão”, ressalta o parlamentar. “É o caso de Rio Grande onde foram apreendidas mais de 400 armas ao longo do ano passado.

Os recrutas atuarão junto com PMs mais experientes, durante 90 dias. A ideia é agilizar durante este período a saída gradativa dos soldados hoje responsável pela segurança de presídios da região, a fim de liberá-los para o policiamento ostensivo. Além disso, já se avalia a implantação de unidade especializada no combate ao abigeato em áreas rurais – muitas propriedades que são alvo do furto de gado ficam a centenas de quilômetros de uma delegacia.

Novas turmas

Na semana passada, foram diplomados 675 soldados da BM e 26 delegados da Polícia Civil. As novas turmas de cada corporação passaram por curso preparatório e foram diplomadas na semana passada, em eventos simultâneos em Porto Alegre, Osório (Litoral Norte), Montenegro (Vale do Caí) e Santa Maria (Região Central).

O contingente adicionado à Brigada é de aprovados em concurso de 2021. Os homens são ampla maioria: 587, contra 88 mulheres, assim distribuídos: 264 no curso em Montenegro, 177 em Porto Alegre, 120 em Santa Maria e 115 em Osório. Mais de 25% são procedentes de outros 21 Estados.

Eles e elas iniciaram o curso em outubro do ano passado. Foram 875 horas-aula, divididas em disciplinas sobre uso da força e de arma-de-fogo, direito penal, ética, cidadania, relações humanas, suporte básico da vida em urgências e emergências, além de medidas preliminares em local de crise e da mediação de conflitos. Todos cumpriram estágio supervisionado em cidades gaúchas.

E o governo gaúcho já trabalha com a previsão de que outros 400 aprovados sejam convocados já em agosto para o próximo curso de formação. As atividades começarão em agosto.

Já a diplomação da 50ª turma de novos delegados da Polícia Civil foi realizada no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. São 20 homens e seis mulheres, aprovados em concurso de 2018 e que passaram por curso presencial entre 24 de outubro de 2022 e 18 de abril deste ano.

Atuarão na capital gaúcha sete profissionais, sendo que dois têm como destino unidades especializadas como o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, enquanto três seguirão para a Delegacia de Combate à Intolerância. Outros três serão designados para cidades da Região Metropolitana e 16 para o Interior.

A matriz curricular, com 875 horas-aula, abordou temas como investigação, inteligência, gestão pública e novas tecnologias aplicadas no combate ao crime. Na parte prática, os conteúdo abrangeu técnicas de operação policial, aulas de tiro e noções de atendimento pré-hospitalar.

(Marcello Campos)

