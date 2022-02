Mundo Disney vai construir bairros inspirados em seus filmes

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão 1,9 mil casas na Califórnia, com espaços de entretenimento e um parque de diversões de frente para o mar; os preços não foram anunciados. (Foto: Divulgação/Disney)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Disney anunciou ontem que está trabalhando na construção de bairros residenciais inspirados em seus personagens e histórias. Segundo informou a divisão da franquia dedicada à gestão de parques temáticos, a primeira comunidade construída a partir do conceito “Storyliving by Disney” – como a companhia batizou o projeto – será Cotino, na cidade de Rancho Mirage, na Califórnia.

As obras do bairro temático serão iniciadas este ano, em um terreno de mais de 250 hectares no Coachella Valley, em que serão instaladas aproximadamente 1,9 mil residências, com diferentes perfis.

Além das casas

A companhia anunciou também que o primeiro bairro do projeto Storyliving contará com um centro comercial, vários restaurantes, espaços de entretenimento para jovens e adultos, um hotel e um parque Disney de frente para o mar, além de uma lagoa central com uma praia acessível aos moradores de Cotino.

Os preços das residências, assim como formas de financiamento e outros detalhes financeiros, ainda não foram anunciados pela empresa.

Sobre a infraestrutura de lazer, fontes da empresa especificaram que uma parte dos serviços mencionados exigirá uma taxa de adesão adicional por parte dos moradores.

Depois de Cotino, em Rancho Mirage – cidade em que o próprio Walt Disney mantinha uma casa de veraneio –, a intenção da companhia é levar o conceito “Storyliving by Disney” também a outras cidades dos Estados Unidos. Esta é a segunda experiência da companhia neste segmento. Nos anos 1990, a Disney havia construído uma comunidade chamada Celebration, na Flórida, em uma região próxima de Walt Disney World.

O empreendimento ainda existe, porém não pertence mais ao portfólio de negócios do grupo.

California

Quando falamos de Disney, logo vem à cabeça o majestoso complexo de Orlando, na Flórida. O que muitos desconhecem é que antes, em 1955, Walt Disney abriu em Anaheim (40 km de Los Angeles) a Disneyland California, o primeiro dos parques da Disney.

O grande diferencial do Disneyland Resort em Anaheim é a atmosfera da sua abertura, que é conservada (muitas atrações são da década de 50 ou 60). A magia Disney retrô é constante no parque, ainda mais com a nostalgia de ser o único em que Walt Disney pisou.

Com dois parques temáticos (Disneyland e Disney California Adventure), um centro de entretenimento, compras e restaurantes (Downtown Disney District), e três hotéis (Grand Californian, Paradise Pier e o Disneyland Hotel), o complexo todo é relativamente pequeno – dá para explorar tudo a pé.

Os parques são menores comparados aos de Orlando: um fica em frente ao outro, com Downtown Disney e os hotéis ao redor. Além disso, o complexo está em constante atualização, com novas áreas como a Star Wars Galaxy’s Edge e a futura Avengers Campus, parte da Marvel localizada no Disney California Adventure.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo