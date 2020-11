Esporte Disputa de pênaltis virtual reúne craques da UEFA Nations League

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Cada jogador mostrou seu conhecimento pela seleção que defende Foto: Divulgação Cada jogador mostrou seu conhecimento pela seleção que defende. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dez jogadores de nove nacionalidades diferentes, craques da UEFA Nations League, se reuniram para um desafio diferente. Eles participaram de um quiz do site de apostas on-line Betway, que funcionou como uma disputa de pênaltis.

Cada jogador mostrou seu conhecimento pela seleção que defende, respondendo cinco perguntas sobre os heróis de cada país, recordes, retrospecto em competições internacionais e até sobre as próprias carreiras na seleção.

Os dez atletas participantes atuam nas principais ligas europeias. Premier League, da Inglaterra, La Liga Santander, da Espanha, e Bundesliga, da Alemanha, são algumas competições que os jogadores já atuaram nesta temporada. A lista de participantes do Betway Nations League tem Sergio Canales e William Carvalho, do Real Betis Balompié; Iago Aspas, do RC Celta; Enis Bardhi, do Levante; Angelo Ogbonna, Lukasz Fabianski, Andriy Yarmolenko e Tomas Soucek, do West Ham United; e por último, mas não menos importante, Niklas Stark e Derrick Boyata, do Hertha Berlin.

Cada um desses craques defende uma seleção que está disputando a UEFA Nations League. Confira os países representados no game virtual da Betway: Espanha, Portugal, Macedônia do Norte, Itália, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, Alemanha e Bélgica.

Performance

Se você está curioso sobre o desempenho de cada jogador no quiz, na lista abaixo está a atuação de cada um ao responder aos cinco questionamentos, de acordo com a ordem em que aparecem no vídeo. Foi possível perceber que, além craques com a bola nos pés, os gringos também sabem bastante sobre a história das seleções que defendem.

Sérgio Canales (espanhol – jogador do Real Betis): acertou 60% das perguntas;

William Carvalho (português – jogador do Real Betis): acertou 60% das questões;

Iago Aspas (espanhol – jogador do RC Celta): acertou 100% das perguntas;

Enis Bardhi (macedônio – jogador do Levante): acertou 80% das questões;

Angelo Ogbonna (italiano – jogador do West Ham United): acertou 80% das perguntas;

Lukasz Fabianski (polonês – jogador do West Ham United): acertou 100% das questões;

Andriy Yarmolenko (ucraniano – jogador do West Ham United): acertou 100% das perguntas;

Tomas Soucek (tcheco – jogador do West Ham United): acertou 80% das questões;

Niklas Stark (alemão – jogador do Hertha Berlim): acertou 100% das perguntas;

Derrick Boyata (belga – jogador do Hertha Berlim): acertou 80% das questões.

Faça o desafio!

Mas será que você é capaz de igualar ou superar o desempenho dos atletas que participaram do quiz? Você pode assistir ao game e descobrir se é um craque do conhecimento do futebol europeu. E não esqueça! Quanto mais bem informado você estiver, maiores são as chances de acertar os prognósticos das partidas. Afinal, conhecer o histórico e o momento das seleções ajuda bastante na hora de fazer apostas inteligentes.

