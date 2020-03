Saúde Disque Covid UFSM realiza atendimentos para esclarecer dúvidas sobre a pandemia

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A central do “Disque Covid UFSM” está instalada em uma sala no térreo do Hospital Universitário (HUSM) e conta com nove ramais. (Foto: Reprodução/ Husm)

A central de atendimento “Disque Covid UFSM” está trabalhando desde o dia 18 de março para sanar dúvidas da comunidade sobre o novo coronavírus. O canal já atendeu mais de 4 mil ligações, a maioria de residentes de Santa Maria, mas também de outras regiões do Rio Grande do Sul e algumas de outros estados do Brasil.

O objetivo da central é orientar as pessoas para evitar que saiam ou se encaminhem aos pronto-atendimentos sem necessidade, para não disseminar a contaminação e, assim, evitar a superlotação dos serviços de saúde. Até a última terça-feira (24), a central registrou 4.620 atendimentos, com um pico na segunda-feira (23), quando foram atendidas 1.239 ligações. Durante os primeiros dias, a principal dúvida era sobre possível contato com pessoas contaminadas em eventos sociais e locais públicos. Já nos últimos dias, a principal questão se tornou o aparecimento de sintomas e como diferenciá-los de sintomas de outras doenças, como a gripe.

De acordo com o coordenador da Central, professor Gustavo Dotto, o critério para notificações muda diariamente. Nos primeiros dias eram notificados à Vigilância Municipal todos os pacientes suspeitos, mas atualmente, seguindo normativas do Ministério da Saúde, as notificações se resumem somente aos pacientes em estado considerado grave. O resultado é uma redução no número de notificações e de testes.

A equipe de atendentes é composta por dez pessoas, alunos a partir do oitavo semestre do curso de Medicina da UFSM, acompanhados de um médico residente, que se revezam a cada quatro horas. A central do “Disque Covid UFSM” está instalada em uma sala no térreo do Hospital Universitário (HUSM) e conta com nove ramais.

O horário de funcionamento é das 7h às 19h, porém há a possibilidade de extensão do serviço até 22h ou 23h, conforme a demanda. Além da expansão do horário, agora é possível fazer videochamadas, quando há a necessidade, como em casos mais avançados de sintomas. Você possui alguma dúvida? Os números do serviço são (55) 3220-8500 e (55) 3213-1800, disponível das 7h às 19h, todos os dias da semana.

