Dicas de O Sul Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac lança portal com mais de 250 serviços on-line gratuitos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn Foto: O Sul Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Disponibilizar em um único local diversas atividades para quem está em casa de quarentena durante a pandemia do novo coronavírus é o objetivo do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, que acaba de lançar um portal com uma série de serviços on-line gratuitos para a população.

Entre as opções, estão mais de 60 cursos de formação profissional com certificado de conclusão de ensino do Senac-RS (que serão disponibilizados aos poucos ao longo dos próximos dias), videoaulas com atividades físicas do Sesc-RS, orientações nutricionais e outras dicas diversas. Para acessar, basta entrar em www.pertodevc.com.br. O canal será abastecido diariamente.

O portal engloba temas nas área de Comércio, Comunicação, Design, Educação, Gestão, Informática, Marketing, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho, Nutrição, videoaulas com educadores físicos; testes de conhecimento nas áreas de Idiomas e Mercado de Trabalho; podcasts com economistas e profissionais do setor e dicas diversas sobre carreira, saúde, emprego e idiomas.

“Com o atual cenário de precaução à propagação do novo coronavírus, trazer nossa expertise de cursos profissionalizantes do Senac, proporcionando conteúdos e ensino totalmente gratuitos para a população se manter atualizada, além de continuarem cuidando da saúde com videoaulas dos nossos instrutores das academias do Sesc, por exemplo, é uma responsabilidade do Sistema Fecomércio-RS, que atua diariamente em prol do desenvolvimento da comunidade gaúcha”, ressalta o presidente da federação, Luiz Carlos Bohn.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário