Economia Banco Central revisa para zero a projeção para o crescimento do PIB brasileiro em 2020

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A alteração da projeção está associada ao coronavírus Foto: Divulgação A alteração da projeção está associada ao coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em razão dos efeitos da crise do coronavírus no Brasil e no mundo, o BC (Banco Central) revisou a projeção para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2020 para zero, de acordo com o relatório trimestral de inflação.

O relatório anterior, divulgado em dezembro do ano passado, estimava um aumento de 2,2%. “A alteração da projeção está associada, principalmente, a impactos econômicos expressivos decorrentes da pandemia de Covid-19. Adicionalmente, resultados abaixo do esperado em indicadores econômicos no final de 2019 e início de 2020 afetaram a expectativa de desempenho da atividade no primeiro trimestre”, diz o relatório.

Segundo o documento, “em termos de trajetória, a projeção para o PIB anual considera recuo acentuado do PIB no segundo trimestre, seguido de retorno relevante nos últimos dois trimestres do ano​”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário