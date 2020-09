Mundo Distribuição global de vacina contra o coronavírus pode exigir 8 mil aviões de carga

Segundo a Iata, essa será a "missão do século para a indústria global de carga aérea"

A distribuição global de vacinas contra o coronavírus pode demandar 8 mil aviões de carga, alertou a Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos). Para isso, é necessário “planejamento cuidadoso e imediato” dos governos com a logística aérea de seus países para que problemas graves sejam evitados quando o imunizante estiver pronto.

De acordo com o órgão, essa será a “missão do século para a indústria global de carga aérea”, uma vez que as vacinas vão exigir sistemas de distribuição eficientes, sensíveis ao tempo e à temperatura, recursos de monitoramento para garantir sua integridade e profissionais qualificados para transportá-las.

“O tamanho potencial da entrega é enorme. O simples fornecimento de uma única dose para 7,8 bilhões de pessoas ocuparia 8 mil aviões de carga modelo 747 [da Boeing]”, informou a associação.

“Pedimos que os governos assumam a liderança na facilitação da cooperação em toda a cadeia de logística para que as instalações, os arranjos de segurança e os processos de fronteira estejam prontos para essa tarefa gigantesca e complexa que se aproxima”, disse Alexandre de Juniac, presidente da entidade.

As vacinas contra a Covid-19 estão em fase de testes no mundo. Ainda não há data definida para a distribuição de um imunizante eficaz contra a doença.

