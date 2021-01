Rio Grande do Sul Distribuídas no RS as vacinas para a primeira dose de 162 mil pessoas contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

A distribuição das doses de vacina por município está sendo consolidada pelas coordenadorias. Foto: Divulgação SES A distribuição das doses de vacina por município está sendo consolidada pelas coordenadorias. (Foto: Divulgação SES) Foto: Divulgação SES

Um esquema de logística da SES (Secretaria da Saúde) na manhã desta terça-feira (19) garantiu o envio, para todo o Estado, de 170,8 mil doses da vacina contra a Covid-19. De Porto Alegre, as doses foram encaminhadas via aérea e terrestre para a Capital e para as 18 coordenadorias regionais da SES, de onde será feita a distribuição a todos os municípios do Estado.

Inicialmente, o público a ser vacinado são os profissionais de saúde da linha de frente na pandemia em hospitais, Atenção Básica e rede de urgência e emergência, pessoas acima de 60 anos que vivem em ILPI (Instituições de Longa Permanência de Idosos) e população indígena aldeada.

Na segunda-feira (18) à noite, um lote com o total de 314,8 mil unidades da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, chegou ao Rio Grande do Sul. Metade dessa quantidade fica reservada pela SES para envio posterior aos municípios, assegurando quantitativo suficiente para a segunda dose de todos vacinados, com a segunda aplicação de duas a quatro semanas depois da primeira. A outra metade teve o envio realizado nesta manhã. O total enviado é destinado a um público estimado de 162 mil pessoas, acrescido de uma margem extra de aproximadamente 5% por segurança (reserva técnica em casos de avarias ou perdas de doses).

Os primeiros envios a partir da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos) da SES, em Porto Alegre, ocorreram para o Aeroporto Salgado Filho. De lá, um helicóptero e um avião bimotor da Secretaria de Segurança Pública do RS enviaram as doses às regionais de Caxias do Sul, Erechim e Palmeira das Missões, onde chegaram ainda na terça pela manhã. Vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior acompanhou o embarque.

Um segundo envio aéreo ocorreu no início da tarde, com destino a Carazinho e Santo Ângelo. Em cada um desses destinos, as doses começaram a ser divididas entre as cidades da coordenadoria regional correspondente. A previsão é que entre esta terça e quarta-feira todos os 497 municípios do Estado já estejam com as duas cargas recebidas.

Ainda durante a manhã, na Ceadi, os demais envios foram sendo carregados às demais regionais. Por volta de 10h30, todas as coordenadorias que fariam o transporte rodoviário já haviam tido as camionetes carregadas com as caixas térmicas que armazenam as vacinas em temperatura controlada. Assim como a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que ainda de manhã retirou a sua parcela de 51,6 mil doses no local, encaminhando para a Vigilância em Saúde de Porto Alegre.

Distribuição entre os municípios

A distribuição das doses de vacina por município está sendo consolidada, nesta terça-feira, pelas 18 Coordenadorias Regionais de Saúde e no nível central da Secretaria da Saúde, de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários. A lista final será compilada e validada.

Após, as prefeituras dos 496 municípios devem retirar na respectiva coordenadoria o quantitativo proporcional à população a ser vacinada. A exceção foi Porto Alegre, que pela proximidade de volume maior do lote realizou diretamente a coleta na Ceadi. Toda a população dos grupos prioritários será vacinada, mesmo que em um segundo momento, devido à quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

