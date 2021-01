Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ultrapassa os 10 mil óbitos por Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Chegada das vacinas ao RS.

A Secretaria Estadual da Saúde informou nesta terça-feira (19) que o Rio Grande do Sul passou dos 10 mil óbitos por Covid-19. Foram 84 novas mortes, totalizando 10.051. O total de casos é de 512.343, sendo 4.374 novos. Os recuperados são 485.427, correspondendo a 95% do total.

Nesta terça foram enviadas, para todo o Estado, 170,8 mil doses da vacina contra a Covid-19. De Porto Alegre, as doses foram encaminhadas via aérea e terrestre para a Capital e para as 18 coordenadorias regionais da SES, de onde será feita a distribuição a todos os municípios do RS.

Foram registrados óbitos em 42 municípios. Os que mais registraram mortes nesta terça foram Porto Alegre, com 14 vítimas, e Canoas, com sete. Quatro pessoas morreram em cada um dos seguintes municípios: Passo Fundo, Novo Hamburgo e Alegrete. Já em Santa Maria, Alvorada, Viamão e São Gabriel foram registradas três mortes em cada um.

Nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha, Santa Rosa, Parobé, Bagé e Santo Antônio da Patrulha, foram registradas duas mortes, cada.

Em Caxias do Sul, São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande, Esteio, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Gramado, Estância Velha, Teutônia, Charqueadas, Taquari, Imbé, Nova Santa Rita, Nova Hartz, Seberi, São Jerônimo, Casca, São Pedro do Sul, Xangri-lá, Mostardas tiveram uma morte cada.

