Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Izailson era o clínico geral de plantão no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e chegou com sinais de embriaguez, por volta das 5h. (Foto: Reprodução)

Um médico de um hospital público do Distrito Federal chegou bêbado para trabalhar, na madrugada de sábado (14), tentou fugir de carro e foi preso pela Polícia Militar, que constatou a embriaguez. Segundo testemunhas, durante a fuga, Izailson Chaves Rocha de França, de 46 anos, ainda bateu no carro de uma paciente.

Izailson era o clínico geral de plantão no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e chegou com sinais de embriaguez, por volta das 5h. Procurada, a defesa do médico preferiu não se pronunciar.

A acompanhante de uma paciente filmou Izailson dentro do consultório com dificuldade para ligar o computador.

– “Isso é um absurdo. Você não está conseguindo entrar no computador”, diz a acompanhante.

– “Você ‘tá’, você ‘tá’ viajando”, responde o médico.

No vídeo, a mulher falou que precisava apenas da liberação da mãe dela, para ir embora. E criticou a condição em que o profissional chegou ao trabalho.

“O servidor chega aqui embriagado, bate no carro da paciente, que chegou aqui com muita dor, e não consegue entrar no computador para fazer nada, e é isso?”, questiona a mulher.

Por telefone, a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, lamentou o ocorrido e afirmou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria.

De acordo com o Portal da Transparência do GDF, o salário líquido do médico, em outubro passado, foi de R$ 18 mil.

Segundo a Polícia Militar, o médico foi pego a quatro quilômetros do hospital. A equipe viu o carro na quadra 122 de Samambaia, com as portas abertas e os pneus furados. De acordo com o porta-voz da PM Ítalo Lopo, o médico apresentava “uma séria desorientação”.

“Quando a guarnição chegou para conversar com ele, ele apresentava alguns sinais característicos da alcoolemia, como vermelhidão nos olhos pós teor alcoólico e uma fala bem desconexa”, diz o militar.

A TV Globo apurou que o médico também dirigia com carteira de motorista vencida. Ele foi levado à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, e depois ao IML.

Izailson Chaves Rocha de França pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado. Ele vai responder por embriaguez ao volante.

Secretaria de Saúde

O que diz a Secretaria de Saúde do DF: “A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informa que está ciente da situação envolvendo o médico acusado de estar alcoolizado durante o exercício de suas funções. A secretaria repudia qualquer atitude que comprometa a qualidade e a segurança do atendimento à população. A pasta está colaborando integralmente com as investigações, oferecendo todo o suporte necessário às autoridades competentes para apuração dos fatos. As devidas medidas serão tomadas conforme o andamento das investigações, e todas as providências legais serão seguidas para garantir a devida responsabilização. O caso já está sendo investigado pela Controladoria Setorial da Saúde. A Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e com a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população e não compactua com esse tipo de conduta.” As informações são do portal de notícias G1.

