Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

No último sábado (14), a Polícia Federal (PF) prendeu o general quatro estrelas Walter Braga Netto. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

No último sábado (14), a Polícia Federal (PF) prendeu o general quatro estrelas Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL). Indiciado no relatório que investigou tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, a PF aponta haver indícios de que o militar da reserva atuou como coordenador do plano.

Atualmente, o Brasil tem apenas 19 generais quatro estrelas – o mais alto nível na hierarquia do Exército. Braga Netto foi o primeiro militar desta patente a ser detido no País após a redemocratização.

Os generais de quatro estrelas são, em regra, comandantes relevantes de áreas ou setores da força militar.

As estrelas simbolizam o nível de responsabilidade e autoridade de cada oficial. Sendo eles:

– General de Brigada: duas estrelas;

– General de Divisão: três estrelas;

– General de Exército: quatro estrelas.

São os generais de Exército, como são conhecidos, que dirigem, por exemplo, os Comandos Militares de áreas como Amazônia, Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Sudeste e Sul — numa organização diferente das regiões brasileiras. Eles são responsáveis por decisões estratégicas e pelo comando de grandes operações ou unidades militares em âmbito nacional.

Braga Netto foi, inclusive, o general responsável pelo Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, onde está preso desde a operação de sábado.

Hoje, o posto é ocupado pelo general de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos, que comandava as tropas no Nordeste, no Comando Militar sediado em Pernambuco.

Marechais

Por que não há marechais no Brasil? Até 1967, os generais de Exército que passavam para a reserva eram agraciados com a quinta estrela, devido à promoção automática, sendo designados como marechais.

Entretanto, naquele mesmo ano, durante o governo militar de Humberto de Alencar Castelo Branco (um marechal), uma reforma estrutural no Exército condicionou a promoção de general quatro estrelas a marechal ao caso de guerra.

Veja abaixo quem são os 19 generais de Exército:

– Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército;

– Richard Fernandez Nunes, chefe do Estado-Maior;

– André Luis Novaes Miranda, comandante de Operações Terrestres;

– João Chalella Júnior, chefe do Departamento Geral do Pessoal;

– Achilles Furlan Neto, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia;

– Flávio Marcus Lancia Barbosa, comandante Logístico;

– Anisio David de Oliveira Junior, chefe do Departamento de Engenharia e Construção;

– Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura;

– Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, Secretaria de Economia e Finanças;

– Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, comandante Militar da Amazônia;

– José Ricardo Vendramin Nunes, comandante Militar do Norte;

– Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante Militar do Nordeste;

– Luiz Fernando Estorilho Baganha, comandante Militar do Oeste;

– Kleber Nunes de Vasconcellos, comandante Militar do Leste;

– Guido Amin Naves, comandante Militar do Sudeste;

– Hertz Pires do Nascimento, comandante Militar do Sul;

– Lúcio Mário de Barros Góes, ministro do Superior Tribunal Militar;

– Odilson Sampaio Benzi, ministro do Superior Tribunal Militar;

– Marco Antônio de Farias, ministro do Superior Tribunal Militar.

As informações são da CNN.

