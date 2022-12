Política Distrito Federal usará 100% do efetivo de segurança na posse de Lula

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que o Distrito Federal contará com 100% das forças de segurança mobilizadas para atuar no dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, na manhã dessa terça-feira (27).

Na ocasião, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse que a Secretaria de Segurança Pública conversa com o Exército para “acelerar a desmobilização” de bolsonaristas no acampamento do Quartel General em Brasília. De acordo com o chefe do Executivo local, já foram retiradas 40 barracas e a ideia é que até o dia da posse haja maior redução “de forma natural”.

Esquema de segurança

Após manifestações antidemocráticas e tentativa de ataque terrorista na capital da República ao longo de dezembro, o esquema de proteção na data, tornou-se uma preocupação maior.

“Nós já vínhamos trabalhando a questão da posse em conjunto com a PF. Estaremos com todo efetivo da PMDF de prontidão e a PCDF também no apoio, infiltrados durante todo o movimento, principalmente pelos últimos acontecimentos”, pontuou Ibaneis.

O governador do DF também informou que há certa preocupação com a prisão do empresário George Washington de Oliveira Sousa e que o governo aguarda novas operações até 1º de janeiro para desmobilizar esses movimentos. “Temos consciência de que o Exército vem cuidando disso diariamente, desmontando parte dos acampamentos, para trazer um movimento de mais tranquilidade. Não só para o momento da posse, mas para os próximo quatro anos. Não consideramos como movimento legítimo o que vem acontecendo. Queremos ter a pacificação da nossa cidade e do nosso país”, acrescentou.

“Estamos em paz nesse momento. Todas as polícias do DF e equipamentos estarão mobilizados para e vão ser utilizados para que tenhamos um ambiente de posse o mais tranquilo possível “, salientou Ibaneis.

Atos antidemocráticos

O mês que antecede a posse gerou um clima de tensão para a segurança pública do DF. No dia 12, bolsonaristas invadiram parte do centro da cidade e protagonizaram um episódio de quebra-quebra na altura da sede da Polícia Federal (PF). O manifestantes, que tentaram invadir a sede da PF, exigiam a soltura do líder indígena Serere Xavante.

Após uma noite que deixou rastros de campo de guerra urbana, ninguém foi preso.

No último final de semana, a situação agravou-se com a tentativa de terrorismo nos arredores do Aeroporto de Brasília. O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, é um dos principais suspeitos de organizar o atentado. Em depoimento, o homem, que está preso na Papuda, confessou que esteve presente no ato do dia 12.

