Política Veja como estão os preparativos para a posse de Lula e Alckmin

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A futura primeira-dama, Janja da Silva, divulgou imagens dos dois palcos do Festival do Futuro. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os preparativos para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (1º), em Brasília, se aproximam do fim. A cerimônia oficial conta com uma série de eventos, a começar pelo tradicional desfile em carro aberto.

Na Esplanada dos Ministérios, começaram a ser montados os dois palcos para o Festival do Futuro, que vai reunir apresentações de mais de 40 artistas. A entrada é gratuita e não haverá necessidade de retirada antecipada de ingressos. Segundo as autoridades, a segurança será reforçada.

No fim da tarde dessa terça (27) a página do Instagram do presidente eleito publicou um vídeo sobre os preparativos do evento em Brasília. O texto diz: “A Esplanada dos Ministérios está quase preparada para o Festival do Futuro. Vamos comemorar a vitória do povo brasileiro.”

A capital deve receber cerca de 300 mil pessoas durante o evento. Só no Aeroporto de Brasília, a expectativa é que 150 mil passageiros transitem pelo local, entre 30 de janeiro e 2 de dezembro. Os hotéis da capital também estão com ocupação em torno de 80%.

Cerimônia

Prevista para ter início às 14h, a cerimônia começa pelo tradicional desfile em carro aberto, no qual o presidente eleito percorre a Esplanada dos Ministérios.

Em seguida, Lula segue para o Congresso Nacional, onde será recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o ato que oficializa a posse presidencial, juramento à Constituição, e um primeiro discurso do empossado.

Na sequência, acompanhado do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), se desloca para o Palácio do Planalto, onde os dois sobem a rampa. É neste momento que ocorre a transmissão da faixa presidencial, que não deve contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas.

Depois disso, o presidente eleito encontra autoridades internacionais e chefes de Estado no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os ministros também assinam seus atos de posse e posam para uma foto oficial.

Festival do Futuro

Segundo a equipe de transição do governo Lula, o acesso à Esplanada dos Ministérios no dia do evento ainda está sendo definido, seguindo os padrões regulares de grandes eventos.

O Festival do Futuro será inaugurado às 10h, com um cortejo popular que vai trazer amostras de diferentes manifestações culturais brasileiras, como:

toré

bumba meu boi

afoxé

maracatus

fanfarras

violeiros

grupos de capoeira

samba rural

blocos de frevo

blocos de Carnaval

blocos afros

povos originários

povos de matrizes africanas

fazedores de culturas populares.

As apresentações serão interrompidas às 13h para que o público acompanhe as cerimônias oficiais da posse, através de telões, que serão instalados na área do festival. Após o encerramento da programação oficial, os shows serão retomados, às 18h30.

Dezenas de artistas estão confirmados para cantar no Festival do Futuro, segundo a equipe da futura primeira-dama Janja da Silva. As apresentações acontecerão em dois palcos montados na Esplanada, batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a duas artistas da música e da cultura brasileira que morreram em 2022.

Veja a lista com alguns dos artistas confirmados para a apresentação:

Almério

BaianaSystem

Duda Beat

Fernanda Takai

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kleber Lucas

Luedji Luna

Leonardo Gonçalves

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Teresa Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Feira Gastronômica

Junto ao festival, haverá uma feira gastronômica para atender ao público. O espaço será montado no gramado central da Esplanada e terá como estrutura uma tenda de 8 mil m² ao centro, com mesas e cadeiras para 6 mil pessoas.

Ao redor, estão previstos 40 estandes de alimentação e 15 de bebidas e drinks, além de 10 food trucks. O espaço vai funcionar das 10h de domingo às 3h30, de segunda-feira (2). Água potável será oferecida gratuitamente em estações móveis da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (Caesb).

As crianças também terão um espaço próprio com monitores, que realizarão brincadeiras tradicionais, em uma área com segurança especializada, segundo os organizadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política