Rio Grande do Sul Diversos trechos de rodovias do Rio Grande do Sul estão bloqueados devido às chuvas dos últimos dias

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Nesta quarta-feira (06), são 18 rodovias com bloqueios totais ou parciais Foto: Divulgação/Daer . (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

As fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul provocaram danos e alterações de tráfego nas rodovias gaúchas. Nesta quarta-feira (06), são 18 rodovias com bloqueios totais ou parciais.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Pistas ficaram alagadas em todo o Estado em função do transbordamento dos rios. Houve quedas de barreiras, deslizamentos e queda de cabeceira da ponte sobre o Arroio Passo Novo, na RSC-377, em Cruz Alta.

As informações fornecidas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) foram confirmadas com o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar).

A Selt (Secretaria de Logística e Transportes), por meio das equipes do Daer e da EGR, trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível e para os que os artigos de primeira necessidade possam chegar às cidades atingidas pelas chuvas.

Situação das rodovias atingidas

Pontes derrubadas

ERS-448

Ponte derrubada no km 37, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas.

ERS-431

Ponte cedeu sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Bloqueios totais

ERS-132

Bloqueio total entre Vila Maria e Camargo (km 4,35). O trecho está com a pista danificada. Na noite de segunda-feira (4/9), aproximadamente 40 metros da pista foram levados pela água.

ERS-463

Bloqueio total entre Coxilha e Tapejara (km 23). O trecho da ponte sobre o Rio Carreteiro está alagado.

ERS-110

Bloqueio total entre Jaquirana e Bom Jesus (entre o km 78 e o km 79). Houve queda de barreira no local. Nesta quarta-feira (6/9), começa a limpeza das barreiras que cederam na rodovia. Se as condições climáticas estiverem favoráveis, o trabalho prosseguirá sem interrupções até que a passagem esteja livre, para que o trânsito seja retomado o mais breve possível.

ERS-030 (também há bloqueios parciais)

Bloqueio total entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá (km 1,7) – o Arroio Carvalho transbordou e o desvio está alagado. A interdição ocorre até que o volume d’água baixe.

Bloqueio parcial em Gravataí (km 7,7) e em em Glorinha (km 14). Nesses locais, há água na pista, dificultando a passagem de veículos.

ERS-630

Bloqueio total na ponte do Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82) . A passagem está interrompida devido ao alagamento do trecho.

ERS-431

Bloqueio total em Bento Gonçalves, na divisa com São Valentim do Sul (entre o km 10 e o km 23). A pista está alagada e a ponte sobre o rio Taquari cedeu. Não há desvio.

ERS-448

Bloqueio total entre Farroupilha e Nova Roma do Sul (km 37). No trecho, houve o transbordamento do Rio das Antas e a ponte foi derrubada. Para se deslocar entre os dois municípios, é preciso seguir pela ERS-122, entrar em Antônio Prado e utilizar a ERS-437.

ERS-129

Bloqueio total entre Mariante e Bom Retiro do Sul (km 4 e km 10) e entre Bom Retiro do Sul e Estrela (km 13 e km 14). A pista está alagada nesses trechos devido ao transbordamento do rio Taquari. Não há desvio.

Bloqueio total entre Estrela e Colinas (km 50). A pista está alagada devido ao transbordamento do rio Taquari. O desvio pode ser realizado pelas rodovias municipais.

ERS-130

Bloqueio total entre General Câmara e Mariante (km 29 e km 31) e entre Mariante e Cruzeiro do Sul (km 48). A pista está alagada devido ao transbordamento do rio Taquari. Não há desvio.

VRS-851

Bloqueio total na ponte do Rio Carneiro entre Nova Bassano e Serafina Corrêa. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

Bloqueios parciaisERS-434

Bloqueio parcial entre Ciríaco e a BRS-285 (km 3). O tráfego está em meia pista em razão de água na pista.

Situação de rodovias da EGR

Em razão da elevação do rio Taquari, que continua subindo, as principais rodovias de acesso aos municípios do Vale do Taquari sob responsabilidade da EGR estão bloqueadas.

ERS-129

Os bloqueios ocorrem nos quilômetros 67, 73 e 74, no município de Encantado, e no km 83, em Muçum, um dos mais atingidos.

ERS-130

O fluxo de veículos está totalmente interditado no km 85, em Arroio do Meio, e no km 93, em Encantado. Nesse ponto, a praça de pedágio está submersa. Os funcionários tiveram que evacuar o local no final da noite de segunda-feira (04).

Desde o início das fortes chuvas que atingiram o Estado, as equipes da EGR estão mobilizadas, monitorando os 630 quilômetros de rodovias administradas pela empresa e atuando para auxiliar no que for preciso.

Rodovias liberadas

ERS-569

O trânsito foi liberado na tarde de terça-feira (5/9) na ponte localizada em Barra Funda (km 28). A estrutura estava submersa desde segunda-feira (4/9). O local continuará sendo monitorado diariamente e, caso o nível do rio suba novamente, poderá ocorrer uma nova interdição.

VRS-824

Motoristas devem trafegar com cautela entre Fortaleza dos Valos e Quinze de Novembro. A pista está alagada no trecho próximo ao Distrito de Santa Clara do Ingaí. A rodovia não está bloqueada, porém o Daer recomenda que os usuários evitem a via.

Caso o nível do rio Jacuí-Mirim suba, a passagem poderá ser interrompida. Para ir até Fortaleza dos Valos, os motoristas podem utilizar a ERS-510.

RSC-377

A recuperação do aterro da ponte sobre o arroio Passo Novo, em Cruz Alta, (km 103,88) foi concluída. O trânsito está liberado no local.

ERS-324

O tráfego está liberado na ponte sobre o rio Jordão, entre Vila Maria e Casca (km 237,3) e entre Passo Fundo e Marau (km 207), na localidade de São Luiz da Mortandade. Também há passagem entre Casca e Paraí, onde havia água na pista.

ERS-332

O tráfego está liberado em Encantado (km 1 e 3). A pista estava alagada devido ao transbordamento do rio Taquari.

O Daer está monitorando a situação das rodovias para que o tráfego seja restabelecido o mais breve possível, dentro das condições de segurança necessárias para o trânsito dos usuários

