Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre: acendimento da Chama Crioula é transferido para domingo

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O evento passou para domingo (10), às 12h Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O prefeito Sebastião Melo anunciou, pelo Twitter, nesta quarta-feira (06), o adiamento da cerimônia de Acendimento da Chama Crioula no Acampamento Farroupilha, prevista para ocorrer nesta quinta-feira (07). O evento passou para domingo (10), às 12h.

“Assim como os desfiles de 7 de Setembro, decidimos transferir a abertura solene do Acampamento Farroupilha, que seria também nesta quinta-feira. Além da solidariedade pela perda de vidas e a situação dramática no estado, nosso foco é manter os serviços mobilizados na Capital”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Conforme Melo, a prefeitura está reunindo as equipes para reforçar o alinhamento do plano de contingência em uma reunião nesta quarta-feira, às 17h. A prioridade é fortalecer estruturas de acolhimento de famílias e atenção às regiões das Ilhas e do Sul, considerando o volume de água escoando para Porto Alegre.

A Defesa Civil Municipal alerta para a possibilidade de inundações nas regiões ribeirinhas da Capital, especialmente no Bairro Arquipélago e na Zona Sul, em decorrência dos grandes volumes hídricos que escoam do sistema Jacuí/Taquari e contribuem para a elevação do nível do Guaíba. A instabilidade deve ir desta quarta-feira até sábado (09).

2023-09-06