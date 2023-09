Grêmio Grêmio sinaliza interesse pelo atacante Bruno Henrique

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ideia do jogador é permanecer no clube carioca Foto: Marcelo Cortes/Flamengo A ideia do jogar é permanecer no clube carioca (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pensando na temporada de 2024, o Grêmio sinalizou que tem interesse no atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador tem contrato até dezembro com o clube carioca e a intenção do atleta é permanecer no rubro-negro.

O clube gaúcho fez um primeiro contato para mostrar o interesse a Bruno Henrique e deixar claro a possibilidade de uma conversa maior no futuro. O atacante já está em negociações para ficar no Flamengo, mas as conversas só devem acontecer após a final da Copa do Brasil.

Os empresários do atacante não confirmam o interesse do clube gaúcho. Porém, reconhece que o jogador tem sido procurando por diversos clubes.

Bruno Henrique é um velho conhecido do técnico Renato Portaluppi. Ambos trabalharam juntos no Flamengo, na temporada de 2021. Com o treinador, o atacante fez 14 gols e deu sete assistências em 25 jogos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-sinaliza-interesse-pelo-atacante-bruno-henrique/

Grêmio sinaliza interesse pelo atacante Bruno Henrique

2023-09-06