Rio Grande do Sul Dívida do RS: audiência entre os governos gaúcho e federal será realizada terça-feira no Supremo

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Extinção do passivo do Estado com a União tem mobilizado a seccional gaúcha da entidade. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um pedido da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) pela extinção da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal, o ministro Luiz Fux marcou para a próxima terça-feira (25) no Supremo Tribunal Federal (STF) uma audiência de conciliação entre as partes. O presidente da entidade no Estado, Leonardo Lamachia, estará presente.

“Intimem-se, com urgência, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (autora da ação), a União e o Estado do Rio Grande do Sul para que se façam presentes na audiência. Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República (PGR) para, querendo, designar membro que participe do ato.”

O objetivo é discutir a Ação Civil Originária (ACO) nº 2.059, ajuizada na Corte máxima do País em 2012 pelo então presidente da OAB-RS, Claudio Lamachia e que já pleiteava a a anistia da pendência.

Leonardo Lamachia ressalta que, diante da catástrofe sem precedentes que o Rio Grande do Sul vive desde maio, por causa das enchentes recordes, é necessária uma solução “robusta e estruturante” para a questão da dívida:

“A suspensão do pagamento por três anos não é o suficiente. Entendemos que o governo federal tem condições técnicas, jurídicas e até mesmo políticas para acatar o pedido da Ordem, que tem base, inclusive, em recente perícia realizada nos autos dessa Ação”.

Entenda

No dia 14 de maio de 2024, a OAB-RS divulgou nota pública defendendo que, em virtude da ACO nº 2.059/2012, “a dívida do Estado com a União poderia estar praticamente quitada”. Além disso, uma nova petição da seccional foi encaminhada ao relator da ACO no Supremo, Luiz Fux, que acabou abrindo prazo para a União se manifestar sobre o pedido.

Dias depois, Lamachia foi pessoalmente até Brasília para uma série de reuniões para tratar do tema da dívida – além de outros de interesse da advocacia e da cidadania em relação à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Houve uma audiência com o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, solicitando que a AGU (já está intimada pelo STF) se manifestasse nos autos da ACO favoravelmente ao pleito da Ordem gaúcha.

Já com Fux, o presidente da OAB-RS falou sobre a perícia judicial que consta nos autos da ação e que atesta a irregularidade nos critérios de atualização da dívida. Lamachia também pediu que, se a União não concordar com o pedido, seja então designada uma tentativa de conciliação entre União, Estado e seccional da Ordem – solicitação acolhida pelo ministro.

Além destas agendas em Brasília, Lamachia se reuniu com o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, bem como o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Participaram, ainda, os senadores gaúchos Paulo Paim (PT), Hamilton Mourão (Republicanos) e Ireneu Orth (PP).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/divida-do-rs-audiencia-entre-os-governos-gaucho-e-federal-sera-realizada-terca-feira-no-supremo/

Dívida do RS: audiência entre os governos gaúcho e federal será realizada terça-feira no Supremo

2024-06-20