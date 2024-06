Esporte Argentina estreia na Copa América com vitória sobre o Canadá

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Seleção argentina é a favorita para ganhar novamente a competição.

A Argentina fez o jogo de abertura da Copa América 2024 na noite dessa quinta-feira (20). Enfrentou o Canadá no Mercedes Benz Stadium em Atlanta (EUA). Campeão mundial e também da edição passada desta competição, era favorita e não decepcionou. Mostrou bom futebol, principalmente no segundo tempo. Perdeu uma série de gols, mas venceu o jogo: 2 a 0. Placar magro diante da supremacia, mas que valeu os três primeiros pontos do Grupo A.

O jogo

Como era de se esperar, a Argentina, muito superior, foi todo ao ataque, buscando jogar com os astros Messi e Di Maria. A primeira chance foi de Messi, que recebeu pela esquerda e bateu cruzado, próximo da trave esquerda de Crepeau. Sempre dominante e buscando jogar pelos flancos. Porém, depois dos 25 minutos, o Canadá passou a aparecer com perigo em jogadas pelos flancos, principalmente com Davies pela esquerda. Contudo foi em lance iniciado pela direita, com Buchanan que veio o lance mais perigoso do primeiro tempo, com um cruzamento que encontrou Eustáquio livre na pequena área. Mas ele chutou em cima de Dibu. Na sobra, Davies isolou.

A Argentina voltou mais objetiva para o segundo tempo. E logo aos quatro minutos chegou ao gol em lance de raça. MacAllister recebeu na área, mas o lance era mais para o goleiro Crepeau. Contudo o apoiador se lançou na bola tocando para Álvarez, enquanto se chocava com o arqueiro. Álvarez com o gol vazio, bateu e fez 1 a 0.

Daí para a frente o que se viu foi uma série de oportunidades claras perdidas pela Argentina. Somente Messi lamentou três. Na primeira, recebeu passe em profundidade o goleiro Dibu Martínez, chutou para defesa parcial de Crepeau, retomou a bola e tocou por cobertura. Mas Cornelius salvou. Um lance incrível. Além disso Otamendi e Lautaro perderan na cara do goleiro. Contudo, aos 42, Messi encontrou Lautaro na área. O toque de primeira foi rasteiro na saída do goleiro.

Ficha técnica

Argentina: Emiliano Martínez; Molina (Montiel), Romero, Lisandro Martínez e Acuña (Tagliafico); De Paul, Paredes (Otamendi), Mac Allister e Di Maria (Lo Ceslso); Messi e Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Eustaquio, Koné (Osorio), Buchanan (Shaffelberg) e Millar (Russell-Rowe); Jonathan David e Larin (Laryea). Técnico: Jesse Marsch.

