Mundo Soldados da Coreia do Norte atravessam fronteira da Coreia do Sul pela terceira vez em duas semanas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

Além dos disparos, os militares da Coreia do Sul também acionaram alto-falantes para alertar os soldados do Norte. Foto: Reprodução

Soldados da Coreia do Norte atravessaram pela terceira vez em duas semanas a fronteira com a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (20). Isso levou militares sul-coreanos a fazerem novos disparos de aviso. Situações semelhantes foram registradas nos dias 9 e 18 deste mês.

Assim como das outras vezes, a violação aconteceu em uma linha de demarcação na Zona Desmilitarizada da Coreia (DMZ). Assim que os tiros de aviso foram disparados, os soldados norte-coreanos retornaram para o Norte.

Além dos disparos, os militares da Coreia do Sul também acionaram alto-falantes para alertar os soldados do Norte.

A Coreia do Sul disse que, aparentemente, a invasão foi acidental. Após voltarem para suas posições no Norte, os soldados do regime de Kim Jong-un retomaram as funções e trabalharam até a noite.

Nos outros dois casos registrados ao longo de junho, a Coreia do Sul também afirmou que acreditava que as violações foram não intencionais.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, desde abril, a Coreia do Norte tem enviado um grande número de tropas para a DMZ, onde realizam uma série de atividades.

Entre os trabalhos identificados pela Coreia do Sul estão a instalação de minas terrestres, a construção de muros e o reforço de estradas.

2024-06-21