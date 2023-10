Acontece “Dívidas públicas não são o único desafio da economia gaúcha”, declara presidente da BSBIOS

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Erasmo Battistella será um dos palestrantes do fórum promovido pela Rede Pampa no dia 9 de novembro. Foto: Diogo Zanatta Erasmo Battistella será um dos palestrantes do fórum promovido pela Rede Pampa no dia 9 de novembro. (Foto: Diogo Zanatta) Foto: Diogo Zanatta

Ao longo dos últimos anos, a economia do Rio Grande do Sul passou por diversos momentos. Durante o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha, os palestrantes irão abordar os impasses que cercam o setor econômico atualmente e projetar como será o futuro.

Para Erasmo Battistella, presidente da BSBIOS, maior produtora de biodiesel do Brasil, ter esse espaço para debater entraves é essencial para a retomada da potência econômica gaúcha. Porém, ele afirma que as dívidas públicas do governo não são os únicos obstáculos que influenciam a situação atual do estado.

“Um dos grandes desafios é geográfico. Quando olhamos o mercado interno brasileiro, nós temos um custo logístico maior para atingirmos mercados em potencial, como é o mercado do Sudeste. E para exportação, dependendo de para qual lugar do mundo nós vamos mandar o nosso produto, estar localizado ao sul pode significar um custo adicional quando comparado a outros estados da Federação”, declarou.

O evento promovido pela Rede Pampa e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico acontece no dia 9 de novembro, no auditório do Ministério Público, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site forumdesenvolvimentors.com.br.

https://www.osul.com.br/dividas-publicas-nao-sao-o-unico-desafio-da-economia-gaucha-declara-presidente-da-bsbios/

