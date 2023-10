Acontece Secretaria de Turismo do RS participa da Mostra de Cinema de São Paulo

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é um dos eventos cinematográficos mais importantes do País e da América Latina desde 1977

O objetivo da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é divulgar seus destinos turísticos cinematográficos, como forma de seguir com o trabalho que está sendo realizado para a criação da Film Comission do RS. Ao lado de outros estados brasileiros e países, a pasta conta com estande promocional para fomentar a captação de projetos audiovisuais para as rotas turísticas do estado gaúcho.

A Setur participa da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que segue até a quarta-feira (1º). Este é um dos eventos cinematográficos mais importantes do País e da América Latina e tem como objetivo, desde 1977, promover o cinema de qualidade e oferecer ao público a oportunidade de assistir a uma ampla gama de filmes.

Alaor Oliveira, representante da Setur na Film Comission do RS afirma: “O impacto acontece não só posteriormente com o reforço dos produtos de promoção turística, mas também fortalece o setor durante as realizações, uma vez que 40% dos gastos de uma produção são diretamente para a cadeia do turismo”.

“O cinema, e o audiovisual em geral, ajudam a construir a imagem do destino turístico e são uma potente ferramenta de promoção, justamente por terem alcance de massas. Além disso, as obras moldam alguns destinos, instigando a vontade de conhecê-los”, enfatiza o representante. Em Porto Alegre, foram realizadas 155 produções audiovisuais em 2023 de 103 produtoras diferentes utilizando 485 locações da cidade.

As pessoas vão para Dubrovnik porque querem se sentir em Kingslanding, de Game of Thrones, ou vão para Petra, na Jordânia, para se sentirem em Indiana Jones. Da mesma forma, Antônio Prado, Pelotas e outras cidades gaúchas tiveram o turismo impulsionado por “O Quatrilho”, “O Tempo e o Vento” e várias outras obras cinematográficas.

Durante a mostra, o filme gaúcho “Até que a Música Pare” leva a Serra Gaúcha às telonas. A trama ficcional acompanha a história de Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos que decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da região turística de maior projeção nacional do Estado, com filmagem realizada em Antônio Prado.

