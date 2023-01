Grêmio Divulgada as datas das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho 2023

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Grêmio e Inter estreiam na competição em 21 de janeiro Foto: Divulgação/FGF Grêmio e Inter estreiam na competição em 21 de janeiro (Foto: Divulgação/FGF) Foto: Divulgação/FGF

Com a pré-temporada dos clubes a todo vapor, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), divulgou nesta sexta-feira (06) as três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho 2023. Grêmio e Inter estreiam na competição no mesmo dia, em 21 de janeiro.

Grêmio, atual campeão da competição nas últimas cinco edições, enfrenta o Caxias, às 16h30, no Centenário, em Caxias do Sul. Já o Inter, maior vencedor do Gauchão, encara o Juventude, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Grêmio é o atual pentacampeão e soma 41 títulos estaduais. O Inter não vence desde 2016 e possui 45 taças.

O primeiro clássico Gre-Nal na fase classificatória acontece no dia 5 de março, na Arena do Grêmio, válido pela 10° rodada. Na primeira fase do campeonato, o Grêmio viajará para Bento Gonçalves, Ijuí, Erechim e duas vezes para Caxias. O Inter terá um deslocamento menor, com viagens para Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Pelotas.

O regulamento da competição se mantém o mesmo. Doze equipes jogam entre si em turno único. As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com jogos de ida e volta, assim como na finalíssima, sem o critério do gol qualificado. Os dois piores da competição serão rebaixados.

Confira as datas e horários

1ª rodada

21/01, às 16h30 – Caxias x Grêmio , no Centenário, em Caxias do Sul

, no Centenário, em Caxias do Sul 21/01, às 19h – Inter x Juventude, no Beira-Rio, em Porto Alegre

x Juventude, no Beira-Rio, em Porto Alegre 21/01, às 19h – Esportivo x São José, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

22/01, às 16h – Brasil x Aimoré, no Bento Freitas, em Pelotas

22/01, às 16h – Novo Hamburgo x Avenida, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

22/01, às 19h – São Luiz x Ypiranga, no 19 de Outubro, em Ijuí

2ª rodada

24/01, às 19h, Juventude x São Luiz, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

25/01, às 19h, Avenida x Inter , nos Eucalipitos, em Santa Cruz do Sul

, nos Eucalipitos, em Santa Cruz do Sul 25/01, às 19h, São José x Caxias, no Passo D’Areia, em Porto Alegre

25/01, às 21h30, Grêmio x Brasil, na Arena, em Porto Alegre

x Brasil, na Arena, em Porto Alegre 26/01, às 19h, Ypiranga x Novo Hamburgo, no Colosso da Lagoa, em Erechim

26/01, 20h30, Aimoré x Esportivov, no Cristo Rei, em São Leopoldo

3ª rodada

28/01, às 16h30, Inter x São Luiz, no Beira-Rio, em Porto Alegre

x São Luiz, no Beira-Rio, em Porto Alegre 28/01, às 19h, Caxias x Aimoré, no Centenário, em Caxias do Sul

29/01, às 16h, São José x Grêmio , no Passo D’Areia, em Porto Alegre

, no Passo D’Areia, em Porto Alegre 29/01, às 16h, Esportivo x Brasil, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

29/01, às 19h, Avenida x Ypiranga, nos Eucalipitos, em Santa Cruz do Sul

30/01, às 20h, Novo Hamburgo x Juventude, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

