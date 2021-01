Porto Alegre Divulgada situação epidemiológica e dados da vacinação em Porto Alegre

Nesta sexta-feira, o o portal vacinômetro, da prefeitura, registrou a aplicação de 34.220 doses da vacina. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Comue-Covid (Conselho Multissetorial para o Enfrentamento à Covid-19) reuniu-se por videoconferência, na tarde desta sexta-feira (29) e divulgou os números e ações de combate à pandemia. O encontro, que tem ocorrido semanalmente, foi coordenado pelo secretário municipal extraordinário de Enfrentamento da Covid-19, Renato Ramalho, e contou com a participação do vice-prefeito, Ricardo Gomes, e do titular da Secretaria Municipal da Saúde, Mauro Sparta.

O vice-prefeito agradeceu a participação dos integrantes das entidades e comemorou o fato de a ocupação dos leitos de terapia intensiva ter caído nos últimos dias na cidade. “Confirmamos nossa tese de que o espaçamento do horário no comércio evita aglomerações”, diz Gomes.

Segundo dados apresentados pelo diretor de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, João Marcelo Lopes Fonseca, 40,6% do total de pacientes adultos em UTIs (públicas e privadas), na tarde desta sexta-feira, são por Covid-19. Na semana passada, o índice estava em 43% e na anterior, em 46%. “Estamos otimistas e tranquilos em relação à abertura da economia. O perigo está nas aglomerações e na falta de cuidados”, observa Sparta.

Apesar dos indicadores mais positivos e do início da vacinação, o secretário Ramalho reforça a importância de a população continuar sendo estimulada a seguir os cuidados de prevenção e os protocolos sanitários. “Só vamos continuar melhorando a situação epidemiológica da Capital com apoio do setor econômico para o cumprimento das medidas de higienização, distanciamento interpessoal, utilização de máscaras e combate a aglomerações”, afirma, ressaltando que as equipes de fiscalização da prefeitura estão intensificando as ações diárias.

Vacinação

O diretor de Vigilância em Saúde do Município, Fernando Ritter, apresentou o Plano Municipal de Vacinação, os resultados alcançados até agora e esclareceu dúvidas sobre a imunização. Nesta sexta-feira, o o portal vacinômetro, da prefeitura, registrou a aplicação de 34.220 doses da vacina.

O Município publicou uma portaria, na última terça-feira, que obriga hospitais e ILPIs (instituições de longa permanência para idosos) a informar os dados dos profissionais e residentes a serem vacinados contra o coronavírus. Além da identificação das pessoas a serem imunizadas, os estabelecimentos terão de apresentar declaração do responsável pela veracidade das informações. Segundo a portaria municipal, quem avalizar envio de informações falsas poderá responder por crime de falsidade ideológica.

“Estamos preocupados e atentos também com aqueles que querem furar a fila de vacinação. Vamos seguir a ordem sequencial de prioridades e trabalhar, inclusive nos finais de semana, com ajuda de colaboradores voluntários”, completa Sparta.

Eventos

O secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, lembra que a celebração de Nossa Senhora de Navegantes, no dia 2 de fevereiro, será com missa virtual e carreata. A cidade também não terá as programações regulares envolvendo o calendário dos blocos de rua e desfiles das escolas de samba durante o Carnaval. As medidas foram tomadas para evitar aglomerações e frear o contágio do vírus.

Profissionais de ambulâncias privadas

Profissionais que atendem e trabalham em ambulâncias no transporte de pacientes com suspeita de Covid-19 começaram a ser vacinados contra a doença nesta sexta-feira, 29, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. As empresas que mantêm as ambulâncias circulando em Porto Alegre informaram os nomes de 700 funcionários, em lista enviada à SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

De acordo com o coordenador municipal de Urgências da SMS, Diego Fraga, a ação terá continuidade neste sábado, 30, e no domingo, 31, das 8h às 17h. Apenas funcionários que têm o nome nas listas enviadas pelas empresas serão imunizados. Fraga destaca que, para serem vacinados, os funcionários devem apresentar documento de identidade com foto e o crachá de identificação da empresa ao qual estão vinculados. “Para garantir celeridade no processo de vacinação, solicitamos que não sejam feitos registros do ato de vacinação em foto ou vídeo”, frisa o coordenador da CMU.

Também no sábado e no domingo, o Centro de Saúde IAPI terá ação na Área 7 (rua Valentim Vicentini, S/N – IAPI), das 8h às 17h, para vacinar contra Covid-19 profissionais da área da saúde. São 1000 pessoas, com nomes informados pelas empresas à qual estão vinculadas, e que trabalham como coletadoras de exames RT-PCR de pessoas sintomáticas em laboratórios privados e em farmácias das redes Panvel e São João.

