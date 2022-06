Porto Alegre Porto Alegre divulga cronograma de aplicação da quarta dose contra a Covid para profissionais de saúde ou pessoas a partir de 40 anos

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou cronograma de aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 (ou quarta dose) para profissionais de saúde de 18 anos ou mais e pessoas a partir de 40 anos, em Porto Alegre.

A ampliação segue orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, e será possível pois a Capital irá receber 180 mil doses. O calendário prevê abertura de público a partir desta quarta-feira (22), até o dia cinco de julho.

Para reforçar a rede de atendimento, a prefeitura irá abrir mais dez pontos de vacinação, ampliando de 26 para 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação. Profissionais de saúde também devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, deverão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, de acordo com a disponibilidade de doses de cada município. Poderão receber o imunizante pessoas vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Confira o cronograma:

22/6 (quarta) – Profissionais de saúde a partir de 40 anos

23/6 (quinta) – Profissionais de saúde a partir de 18 anos

24/6 (sexta) – Pessoas com 55 anos ou mais

27/6 (segunda) – Pessoas com 53 anos ou mais

28/6 (terça) – Pessoas com 50 anos ou mais

29/6 (quarta) – Pessoas com 48 anos ou mais

30/6 (quinta) – Pessoas com 46 anos ou mais

1/7 (sexta) – Pessoas com 44 anos ou mais

4/7 (segunda) – Pessoas com 42 anos ou mais

5/7 (terça) – Pessoas com 40 anos ou mais

