Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Setor de Ensino na Capital movimente cerca de 400 mil porto-alegrenses, entre alunos e profissionais. Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA Setor de Ensino na Capital movimente cerca de 400 mil porto-alegrenses, entre alunos e profissionais. (Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA) Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informou que inicia às 9h desta segunda-feira (14), rodada deliberativa dos protocolos e sugestão de calendário para a retomada da Educação na Capital. A minuta será construída com orientações do Grupo Especial responsável pelo retorno das atividades de ensino (9h) e reunião de avaliação do Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus (10h).

Entidades que representam as instituições de educação infantil, básica e superior públicas, comunitárias e privadas serão consultadas até quarta-feira para discutir a proposta. Estima-se que o setor de Ensino na Capital movimente cerca de 400 mil porto-alegrenses, entre alunos e profissionais.

