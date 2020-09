Futebol Com gols de Thiago Galhardo, o Internacional vence o Ceará por 2 a 0 e é líder isolado do Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Galhardo abriu o placar para o Inter. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Galhardo fez um gol em cada tempo pelo Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebeu o Ceará na noite desta quinta-feira (10), no Beira-Rio, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Thiago Galhardo fez 1 a 0 para o Inter aos 43 minutos da etapa inicial e ele mesmo ampliou aos 30 do segundo tempo, fechando o placar.

Com a vitória o colorado amplia a liderança após ver seus adversários se aproximarem. São três pontos de vantagem do segundo colocado, o Flamengo, que tem 17, assim como o São Paulo. Além disso, o time de Eduardo Coudet volta a vencer após dois empates seguidos, 1 a 1 com o Palmeiras e 2 a 2 com o Bahia.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Moisés, Johnny, Edenilson, Nonato (Patrick), Boschilia (Moledo), Peglow (Sarrafiore, Abel Hernández), Thiago Galhardo (D’Alessandro).

Ceará – Guto Ferreira

Fernando Prass, Eduardo, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Alyson, William Oliveira (Lima), Charles, Vina, Fernando Sobral (Ricardinho), Mateus Gonçalves, Cléber (Sobis).

Arbitragem

Rodrigo Dalonso Ferreira – SC (CBF), auxiliado por Helton Nunes – SC (CBF) e Johnny Barros de Oliveira – SC (CBF). Quarto árbitro é Douglas Schwengber da Silva – RS (CBF). Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral – SP (CBF) comanda o VAR, com Douglas Marques das Flores SP (CBF) e Enderson Emanoel Turbiani da Silva SP (CBF) como assistentes.

* Em atualização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol