Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Tricolor Alisson abriu o placar em Salvador. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor Alisson abriu o placar em Salvador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na noite desta quinta-feira (10), o Grêmio enfrentou o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador, e reencontrou a vitória. No primeiro tempo o tricolor fez 1 a 0 com Alisson, aos 23 minutos e, no início do segundo tempo, aos 8 minutos, Darlan ampliou.

Vindo de uma derrota (por 2 a 1 contra o Sport) e um empate (em 1 a 1 com o Atlético-GO), nas últimas rodadas, já eram seis jogos sem vencer, além da ameaça de finalizar a rodada na zona de rebaixamento, fantasma que o tricolor agora deixa mais para trás, subindo para a 10ª colocação, com 11 pontos.

Bahia – Técnico Cláudio Prates

Mateus Claus, Nino Paraíba (Marco Antonio), Ernando, Juninho, Matheus Bahia, Edson (Rossi), Gregore, Daniel (Clayson), Rodriguinho (Jadson), Élber, Gilberto (Everton).

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, David Braz, P. Miranda, Orejuela, Cortez, Darlan (Rodrigues), Matheus H., Isaque (Rildo), Alisson (Guilherme Azevedo), Everton (Lucas Silva), Diego S. (Luiz Fernando).

Arbitragem

José Mendonça da Silva Junior – PR (CBF)) apita o jogo auxiliado por Ivan Carlos Bohn – PR (CBF) e Jefferson Cleiton Piva da Silva – PR (CBF). Irinaldo Jorge dos Santos Silva – BA (CBF) é o quarto árbitro. Paulo Roberto Alves Junior – PR (CBF) é o árbitro de vídeo, que tem como assistentes Tiago Nascimento dos Santos – PE (CBF) e Victor Hugo Imazu dos Santos – PR (CBF).

* Em atualização.

