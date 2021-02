Porto Alegre Divulgado novo horário para vacinação para idosos contra a Covid-19 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Inicialmente as doses serão disponibilizadas em dez unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre atualizou o calendário e horário de vacinação para idosos acima de 85 anos residentes na Capital. O horário anterior variava entre as unidades de saúde, que agora atenderão todas das 8h às 17h para a vacinação. Nesta quarta-feira (10), serão imunizados idosos com 90 anos ou mais. A partir de quinta-feira (11) começam a receber as doses pessoas com 87 anos ou mais e, na sexta-feira (12), com 85 anos ou mais.

Inicialmente as doses serão disponibilizadas em dez unidades de saúde que foram preparadas para o procedimento, observando todos os protocolos de segurança sanitária.

Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação e comprovação de residência. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. As unidades foram selecionadas estrategicamente nas principais regiões da cidade:

US Camaquã – 8h às 17h;

US São Carlos – 8h às 17h;

US IAPI – 8h às 17h;

US Morro Santana – 8h às 17h;

Clínica de Família Alvaro Difini – 8h às 17h;

US Moab Caldas – 8h às 17h;

US Assis Brasil – 8h às 17h;

US Santa Marta – 8h às 17h;

US Modelo – 8h às 17h;

US Santa Cecília – 8h às 17h.

“Nós estamos fazendo todos os esforços para aumentar a imunização da nossa população, com unidades de saúde especialmente preparadas para isso, e programando duas vacinações por drive-thrus no sábado. Conforme forem chegando mais vacinas, poderemos ter até 24 postos habilitados por toda cidade”, diz o secretário de Saúde, Mauro Sparta.

Serão destinadas cerca de 22 mil doses para vacinação dos idosos e 13 mil para profissionais de saúde, das quais 7 mil para trabalhadores de hospitais. Os demais profissionais da saúde serão imunizados no Centro de Saúde IAPI, na rua Três de Abril 90, Passo D´Areia, das 8h às 17h, inclusive no sábado, aos quais serão destinadas 6 mil doses.

Drive-thru – No sábado, 13, a vacinação será realizada em dois pontos de drive-thru. Os locais e horários de atendimento serão divulgados na próxima quinta-feira.

Calendário:

Quarta-feira, 10 – idosos com 90 anos ou mais;

Quinta-feira, 11 – idosos com 87 anos ou mais;

Sexta-feira, 12 – idosos com 85 anos ou mais;

Sábado, 13 – idosos com 85 anos ou mais (drive-thrus).

